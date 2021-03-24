الموت يغيب حمدان بن راشد شقيق حاكم دبي

الأناضول -

غيب الموت، صباح الأربعاء، الشيخ حمدان بن راشد شقيق حاكم دبي محمد بن راشد عن عمر ناهز 74 عاما.ونعت وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية، في بيان، وزير المالية الراحل حمدان بن راشد، وأعلنت حالة الحداد في البلاد 3 أيام، بما يشمل تنكيس الأعلام، بدءا من الأربعاء وحتى السبت المقبل.كما نعى محمد بن راشد، عبر حسابه على "تويتر"، شقيقه الراحل الذي كان يشغل منصب وزير المالية في بلاده لمدة 50 عاما.وأرفق تغريدته بصورة للراحل، قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. رحمك الله يا أخي وسندي ورفيق دربي.. وأحسن مثواك.. وضعت رحالك عند رب كريم رحيم عظيم".من جانبه قال محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة: "فقدنا اليوم أحد رجالات الإمارات المخلصين بعد حياة زاخرة بالعطاء والعمل الوطني الصادق".وأضاف بن زايد عبر حسابه على تويتر: "رحم الله أخي الشيخ حمدان بن راشد، وجزاه خير الجزاء على ما قدمه لوطنه وشعبه.. أعزي نفسي وأخي محمد بن راشد وآل مكتوم الكرام في هذا المصاب الجلل.. داعيا الله أن يلهمهم الصبر والسلوان".وحمدان بن راشد من مواليد دبي عام 1947، وتولى منصب وزير المالية منذ تشكيل أول حكومة بعد إعلان اتحاد دولة الإمارات عام 1971.وشغل الراحل، خلال مسيرته المهنية، العديد من المناصب المهمة في الإمارات ودبي، منها نائب حاكم دبي ورئيس بلدية دبي.وعرف عنه الشغف بالثقافة والآداب والأعمال الإنسانية والتطور العلمي؛ إذ بادر بإطلاق جائزة الشيخ حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز، وجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية.كما ترأس العديد من الهيئات والمؤسسات الحكومية الرفيعة المستوى، التي تلعب دورا حيويا في دعم الاقتصاد وسوق العمل في الإمارات وفي إمارة دبي، ومن أهمها: هيئة آل مكتوم الخيرية، ومركز دبي التجاري العالمي، وشركة الإمارات الوطنية للبترول، وشركة دبي للغاز الطبيعي، وشركة دبي للألمنيوم، وشركة الإمارات الوطنية للمنتجات النفطية، ومركز تجهيز حقول النفط.