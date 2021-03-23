محكمة أوروبية تلزم شركات الطيران بالتعويض حال إلغاء الرحلات

الأناضول -

قررت محكمة العدل الأوروبية، الثلاثاء، إلزام شركات الطيران بدفع تعويض للركاب، في حال إلغائها رحلات بسبب إضرابات عمالية.وقالت المحكمة في بيان، إنها قضت بأن الإضرابات العمالية "جزء من أنشطة صاحب العمل التي ينبغي التخطيط لها".واستندت في قرارها، إلى نص بدستور الاتحاد الأوروبي يضمن للعمال حق الإضراب.والقضية جاءت على خلفية إضراب نفذه طيارو الخطوط الجوية الاسكندنافية (الناقلة الوطنية لكل من الدنمارك والنرويج والسويد)، في عام 2019، وتسبب حينها بإلغاء رحلات طيران.وإثر الإضراب، طلب مسافر مفترض من مدينة مالمو السويدية إلى العاصمة ستوكهولم، تعويضا عن رحلة ملغاة، لكن الشركة الاسكندنافية رفضت الدفع بدعوى أن الإضراب يمثل ظرفا استثنائيا.لكن محكمة العدل الأوروبية قضت، اليوم، بأن "الإضراب لا يشكل ظرفا استثنائيا، إذ كان يهدف إلى تحسين ظروف العمل، أو ضمان زيادات في الأجور"، وفقا للبيان.