محمد ..رمز النضال التكنولوجي.. هذا هو حب الوطن..

عاشت تونس اليوم، 22 مارس 2021، حدثا تاريخيا تمثل في وضع أول قمر اصطناعي تونسي تم تصنيعه بأيادي تونسية في مداره. حيث تم إطلاق الصاروخ الروسي سويوز 2 الحامل للقمر الاصطناعي "تحدي 1" من قاعدة بايكنور الكزاخستانية.على وقع هذا الحدث التاريخي الذي أدخل تونس نادي الكبار في عالم الفضاء، نجد من يبخس من قيمة هذا الإنجاز بالادعاء أن تونس ليست الدولة العربية السباقة في هذا المجال. وعلى خلاف ما يروج له وأن دولا عربية سبقتنا في ذلك مثل السعودية التي قامت باقتناء معدات القمر الاصطناعي وقامت بتركيبه أما الإمارات فقد قامت باقتنائه في حين أن القمر "تحدي1" تونسي التصنيع 100 بالمائة.يتضح وأن أصوات النشاز، أعداء النجاح وصناع الفشل، التي ما فتئت تقزم وتقلل من قيمة الإنجاز لم ينجحوا في كبح طموح شبابنا الذي قرر رفع الوصاية عن العقول ليتألق ويبدع ويبحر في الفضاء الفسيح ويقطع مع ابتكارات "التفاهة" كالذي شهدناه سابقا من أكبر علم إلى أكبر مقفول وغيرها من ابتكارات "الاستبلاه".في ظل ما تعيشه البلاد من عتمة تعتبر tel net مفخرة لتونس وقصة نجاح وبصيص أمل لإعادة الثقة في الكفاءات الشابة التونسية ونقطة مضيئة تبعث على التفاؤل بأن القادم أفضل، وأن تونس مهما تم استهدافها من طرف المفلسين الذين تعاقدوا مع التفاهة والقذارة والكراهية والفشل، ستبقى منارة علم وسيأتي بإذن الله اليوم الذي نشهد فيه الإقلاع الاقتصادي الاجتماعي.الله يرحم الشهيد محمد الزواري.. شكرا محمد عبيد ..شكرا محمد فريخة، رموز نضال العلم والمعرفة والتكنولوجيا، اخترتم أن يكون الفضاء مجالكم لتبدعوا و لترفعوا راية الوطن عالية .. هذا هو حب الوطن..