بعض القرارات المطلوبة استعجاليا لفائدة المواطن المقهور

بعيدا عن برامج ال365 و ال1000 نقطة و بعيدا عن الكلام" الكبير" و النظريات الاقتصادية المعقدة و التوجهات الكبرى الليبرالية أو"الكاينزية" أو الاجتماعية ...فيما يلي أيها المشرع الكريم و أيتها السلطة التنفيذية الموقرة ، بعض القرارات المباشرة و المبسطة و التي ستساهم لا محالة في مساعدة المواطن التونسي المقهور و المغلوب على أمره في مواجهة هم الزمان :_ التطهير الجذري لمسالك توزيع المنتوجات الفلاحية و البحرية بكافة أنواعها و الضرب بأيدي من حديد على لوبيات الاحتكار و الإرهاب الغذائي ._ المنع البات للدروس الخصوصية خارج الأطر القانونية مع العزل الفوري لكل أستاذ أو معلم مخالف و معاقبة التلميذ المعني بالرسوب الالي ._ تشريع صندوق وطني للزكاة ._الأذن بحملة وطنية لتحرير الرصيف و حجز معدات كل مخالف بصفة فورية و بلا رجعة ._ التصدي بكل حزم لعربدة و تهور بعض السائقين من مستعملي الطريق و الحجز الفوري للسيارات أو الدراجات المعنية بلا رجعة ._ تحوير القانون الجزائي في اتجاه إقرار عقوبات صارمة تصل حد الاعدام على مرتكبي البراكاجات و على مروجي المخدرات بما فيها القنب الهندي .قرارات يمكن اتخاذها و تطبيقها بصفة فورية متى توفرت الإرادة السياسية لتخفيف الأعباء الثقيلة على المواطن المغلوب على أمره و المكتوي بغلاء الأسعار و بهمجية و رعب الشارع و الطريق على حد السواء .لا شيء يمنع من المبادرة بتفعيل هاته الإجراءات التي لا يمكن أن تقابل سوى باستحسان الغالبية الساحقة للشعب الكريم في مقابل تذمر فئة قليلة من مصاصي دماء المواطن البسيط .هي قرارات و تشريعات في انتظار الإصلاحات الاقتصادية الكبرى التي لا مفر منها .