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بعض القرارات المطلوبة استعجاليا لفائدة المواطن المقهور

Publié le Dimanche 21 Mars 2021 - 15:50 قراءة: 1 د, 16 ث
مرتجى محجوب

بعيدا عن برامج ال365 و ال1000 نقطة و بعيدا عن الكلام" الكبير" و النظريات الاقتصادية المعقدة و التوجهات الكبرى الليبرالية أو"
الكاينزية" أو الاجتماعية ...


فيما يلي أيها المشرع الكريم و أيتها السلطة التنفيذية الموقرة ، بعض القرارات المباشرة و المبسطة و التي ستساهم لا محالة في مساعدة المواطن التونسي المقهور و المغلوب على أمره في مواجهة هم الزمان :

_ التطهير الجذري لمسالك توزيع المنتوجات الفلاحية و البحرية بكافة أنواعها و الضرب بأيدي من حديد على لوبيات الاحتكار و الإرهاب الغذائي .
_ المنع البات للدروس الخصوصية خارج الأطر القانونية مع العزل الفوري لكل أستاذ أو معلم مخالف و معاقبة التلميذ المعني بالرسوب الالي .

_ تشريع صندوق وطني للزكاة .

_الأذن بحملة وطنية لتحرير الرصيف و حجز معدات كل مخالف بصفة فورية و بلا رجعة .

_ التصدي بكل حزم لعربدة و تهور بعض السائقين من مستعملي الطريق و الحجز الفوري للسيارات أو الدراجات المعنية بلا رجعة .

_ تحوير القانون الجزائي في اتجاه إقرار عقوبات صارمة تصل حد الاعدام على مرتكبي البراكاجات و على مروجي المخدرات بما فيها القنب الهندي .

قرارات يمكن اتخاذها و تطبيقها بصفة فورية متى توفرت الإرادة السياسية لتخفيف الأعباء الثقيلة على المواطن المغلوب على أمره و المكتوي بغلاء الأسعار و بهمجية و رعب الشارع و الطريق على حد السواء .

لا شيء يمنع من المبادرة بتفعيل هاته الإجراءات التي لا يمكن أن تقابل سوى باستحسان الغالبية الساحقة للشعب الكريم في مقابل تذمر فئة قليلة من مصاصي دماء المواطن البسيط .

هي قرارات و تشريعات في انتظار الإصلاحات الاقتصادية الكبرى التي لا مفر منها .

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 222754

Lechef  ()  |Dimanche 21 Mars 2021 à 18h 12m |           
Des propositions simples , pratiques et je pense qu'elles sont désirables et attendues par la majorité ecrasantes. ...



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