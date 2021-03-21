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هل هناك حقا خطر حكم التجمع للبلاد من جديد؟

د.خالد الطراولي
Publié le Dimanche 21 Mars 2021 - 12:12 قراءة: 1 د, 2 ث
[د.خالد الطراولي
رئيس مجموعة حجر الواد]

الجواب نعم... ولكن؟


نعم لان التجمع لم يغادر البلاد ولم يغادر الحكم.

نعم لان التجمع انحل قضائيا وبقي عقلية وثقافة ولوبيات ومصالح.

نعم لان الايدي ارتعشت يوما وخطت على ورقة الاستسلام والتخلي والمناورة.
نعم لان البديل للمواجهة مفقود.

نعم لان أجندات خارجية وداخلية وطابور مصالح كبرى اجتمعت على ذلك وسخرت المال والاعلام لذلك.

ولكن هل هذا قدرنا وانتهى امر البلاد والعباد؟؟؟

الجواب بِلا، ولا الواثقة الحاسمة والمسؤولة!

لا.. اذا اجتمعت قوى المصلحة العليا للبلاد

لا.. إذا سقطت النرجسية والزعاماتية والمصالح الحزبية الضيقة والعدسة الايديولوجية المقيتة.

لا.. اذا عرفت الايدي المرتعشة نواقصها وسلبياتها وقيّمت تجربتها ووعت خطورة مسارها حتى لا يعاد سيناريو التجمع من جديد.

لا.. إذا تخلت عن السقوط في سيرك الابتذال والرداءة والهرج والمرج وهو الفخ الذي وقع فيه الكثير.

لا.. إذا تميزت بخطاب هادئ ومسؤول وجدي.

لا.. إذا طرحت بديلا اقتصاديا واجتماعيا يقربها من الشعب وتلتحم بهمومه ومطالبه وحياته.

ختاما لا اعتقد اننا فقدنا صيرورة الاحداث واننا اصبحنا قدرا مقدورا بل اعتقد ان امرنا كله في ايدينا واننا نحن المسؤولون عن كتابة صفحة جديدة لعودة الاستبداد وإعانته على ذلك، او لطيها نهائيا وتركيز هذه الديمقراطية بمؤسساتها وثقافتها ورجالها وثمرتها الطيبة على كرامة المواطن في حريته وأمنه واستقراره وفي ملىء معدته، والتي دفع من اجلها الشعب التونسي نفسه ونفيسه.

Commentaires


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Mandhouj  (France)  |Dimanche 21 Mars 2021 à 12h 40m |           
و انتهى اليوم...
تعدت عقارب الساعة منتصف الليل...
معلنة مرورنا إلى يوم 21مارس....
معلنة نهاية تاريخ عيد الاستقلال...
و لم يهنئنا قيس.....
و لم تنشر صفحة الرئاسة اي تهنئة......
حتى نادية عكاشة لم توضح..
و انتظرنا ساعي البريد...
و لم يأت.
و طال انتظارنا..
جانب منصة الصواريخ....
و أمام جامع احد بحي التضامن..
و في الصف أمام الكوشة متاع حي النصر....
طمعنا حتى في بطاقة تهنئة... داخل ظرف مسموم...
شي....
النافع ربي....

الاستعمار قتل أجدادنا...
وفخامتك قتلتنا نحن في هذه اللحظة التاريخية...
يوم لا يعترف رئيس الجمهورية بذكرى استقلال بلده...
ليتنا متنا قبل هذا و كنا نسيا منسيا......
قلتها سابقا....
الحقبة الفرنسية...
كانت حماية!!!
خلناها زلة....
لكن اتضح ان....
انتخابك انت هو الزلة في أوضح تجلياتها.....
لم يتأخر اي رئيس للجمهورية عن إحياء هذه المناسبة، منذ الاستقلال إلى اليوم...
و لا عن تخليد ذكرى شهداء الجمهورية التونسية، هذا التاريخ و دمائهم هي أولى خطواتك إلى كرسي الرئاسة....
ألم تسأل اليوم ما المناسبة لكون البلد في عطلة رسمية؟
ألم يعلموك انه عيد استقلال الجمهورية التونسية؟
شي..؟؟؟
ما حركت فيك شي؟
ماكش تونسي؟
لاباس؟
جئت لتعيننا.....
فاصبحنا نسأل الله عن يعيننا عليك....

ارحل....
انت لا تصلح لرئاسة الجمهورية التونسية، الحرة المستقلة منذ يوم 20مارس 1956....
مني انا شخصيا أطيب الاماني و التهاني لكل التونسيين بهذا التاريخ...
كل التونسيين..
كل التونسيين...
كل التونسيين.....

الا انت.....!

الاستاذ محمد رازي عباس.



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