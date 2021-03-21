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أصبحنا و أصبحت تونس لله.. من أنتم!؟؟..

Publié le Dimanche 21 Mars 2021 - 12:18 قراءة: 1 د, 39 ث
كتبه / توفيق زعفوري..

الإستقلال، و ما أثاره من جدل، بعد أكثر من 60 سنة عن رحيل المستعمر الفرنسي، أو الحماية كما رآها سعيد في ترذيل و إهانة واضحين لمن ضحّوا بأرواحهم و أعراضهم و أرزاقهم من أجل لحظة لم سيعفهم الحظ جميعا للتمتع بها..


سعيد يذهب أبعد من ذلك إنه لا يعترف به أصلاً، لم نرى على امتداد تاريخ تونس خطأ سياسيا و تاريخيا أفدح من عدم مشاركة التونسيين إحتفالهم، و لو رمزيا ، بعيده الوطني، لقد احتفلت به كندا على طريقها، احتفلوا هناك و هنا ندابة و نواحة..

الرئيس احتفل به مسبقا، بأن زار سجن المرناقية، و متّع أكثر من 1500 سجين بالعفو و الحط من العقاب لآخرين مقابل الحطّ من قيمة باقي التونسيين..متّعهم بالعفو بمناسبة عيد الاستقلال الذي لا يعترف به!! و لم يحتفل به أيضا العام الماضي، و لا بعيد الجمهورية، و لا حتى بعيد الثورة، ألا يعترف بها أيضا، ما الفرق إذن بينه و بين عبير!! ؟؟ من أي طينة هو و من أي كوكب يأتي؟؟ ،هل يتقاسم مع رئيس كوريا الشمالية كيم جون أون، بعضا من صفاته!؟؟

هل يحق له أن يفعل ذلك، يتساءل بعض السياسيين!؟؟ و الجواب ببساطة لا.. المهم هو عيد الشجرة!!.

إذا نحن سلمنا بوجاهة رأي الرئيس و مواقفه الغير متوقعة و الطوباوية أحيانا من بعض الأمور، فما هو بديله، و ماهو برنامجه، و ما موقفه لحد الآن من دعوات الحوار، و من بعض الحلول التي أقتُرحت لحل الأزمة!؟؟ دائما لا شيء، و صمت القبور في قرطاج يعمّق الازمة في كل البلاد، بلاد إجتمع علينا فيها ثلاثة، مجنون و معتوه و عنيد، كل واحد منهم يأخذنا في إتجاه مجهول..

في صفحة رئاسة الحكومة، تجد ما يحفظ ماء وجه تونس و ما يثلج الصدر على الاقل، و في بعض الصفحات الحزبية الأخرى تجد احتفالية ملحمية، و كأنها انتصارات لاسكندر المقدوني، و في صفحة حركة النهضة ندوة عن الاستقلال يؤثثها رئيس الحركة ، و كلٌّ يغني على ليلاه لا شيء يجمع بين هؤلاء سوى وطن مزّقوه بالفرقة و الغربة حتى أضحى جسدا أهون من بيت العنكبوت، فبربكم من أنتم!؟.. في انتظار المخلّص...

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 222736

Mandhouj  (France)  |Dimanche 21 Mars 2021 à 12h 39m |           
و انتهى اليوم...
تعدت عقارب الساعة منتصف الليل...
معلنة مرورنا إلى يوم 21مارس....
معلنة نهاية تاريخ عيد الاستقلال...
و لم يهنئنا قيس.....
و لم تنشر صفحة الرئاسة اي تهنئة......
حتى نادية عكاشة لم توضح..
و انتظرنا ساعي البريد...
و لم يأت.
و طال انتظارنا..
جانب منصة الصواريخ....
و أمام جامع احد بحي التضامن..
و في الصف أمام الكوشة متاع حي النصر....
طمعنا حتى في بطاقة تهنئة... داخل ظرف مسموم...
شي....
النافع ربي....

الاستعمار قتل أجدادنا...
وفخامتك قتلتنا نحن في هذه اللحظة التاريخية...
يوم لا يعترف رئيس الجمهورية بذكرى استقلال بلده...
ليتنا متنا قبل هذا و كنا نسيا منسيا......
قلتها سابقا....
الحقبة الفرنسية...
كانت حماية!!!
خلناها زلة....
لكن اتضح ان....
انتخابك انت هو الزلة في أوضح تجلياتها.....
لم يتأخر اي رئيس للجمهورية عن إحياء هذه المناسبة، منذ الاستقلال إلى اليوم...
و لا عن تخليد ذكرى شهداء الجمهورية التونسية، هذا التاريخ و دمائهم هي أولى خطواتك إلى كرسي الرئاسة....
ألم تسأل اليوم ما المناسبة لكون البلد في عطلة رسمية؟
ألم يعلموك انه عيد استقلال الجمهورية التونسية؟
شي..؟؟؟
ما حركت فيك شي؟
ماكش تونسي؟
لاباس؟
جئت لتعيننا.....
فاصبحنا نسأل الله عن يعيننا عليك....

ارحل....
انت لا تصلح لرئاسة الجمهورية التونسية، الحرة المستقلة منذ يوم 20مارس 1956....
مني انا شخصيا أطيب الاماني و التهاني لكل التونسيين بهذا التاريخ...
كل التونسيين..
كل التونسيين...
كل التونسيين.....

الا انت.....!

الاستاذ محمد رازي عباس.



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