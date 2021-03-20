ألمانيا .. اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين ضد "إجراءات كورونا"

الأناضول -

اندلعت اشتباكات، السبت، بين الشرطة ومتظاهرين في احتجاجات شارك فيها الآلاف ضد إجراءات الإغلاق الخاصة بمكافحة انتشار وباء كورونا في مدينة "كاسل" وسط ألمانيا.وذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) أن "الشرطة استخدمت رذاذ الفلفل والهراوات عندما حاولت مجموعة من المتظاهرين كسر طوق أمني".وشارك نحو 10 آلاف شخص في احتجاجات كاسل، بحسب المصدر نفسه.وفي العاصمة الألمانية برلين، نشرت الشرطة ما يصل إلى ألف و800 فرد لتأمين مظاهرات لمتطرفين يمينيين في الحي الحكومي، بحسب تلفزيون "دويتشه فيله".وبحسب الشرطة، تم الإخطار بقيام مسيرة بمشاركة 500 شخص قبالة السفارة الروسية في برلين لليمين المتطرف.وفي السياق نفسه، أكدت وكالة الأنباء الألمانية وقوع العديد من "المشاجرات بين الشرطة والمتظاهرين في احتجاجات برلين".