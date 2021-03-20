ليبيا.. إصابة 8 أطفال بقذيفة استهدفت حيا سكنيا في بنغازي

الأناضول -

أعلن مستشفى الجلاء بمدينة بنغازي شرقي ليبيا، السبت، إصابة 8 أطفال نتيجة سقوط قذيفة على حي سكني.وقال المستشفى(حكومي) في بيان على صفحته بفيسبوك، إن "قذيفة صاروخية سقطت الجمعة، على حي زمزم. ما أسفر عن إصابة 8 أطفال".وأوضح أن الإصابات "كانت ما بين المتوسطة والحرجة، و منهم من تلقى الإسعافات الأولية و غادر المستشفى".وتراوح أعمار الأطفال المصابين، بين 7 أعوام إلى 16 عاما.ولم يورد البيان المزيد من التفاصيل بشأن مصدر القذيفة في المدينة الخاضعة لسيطرة مليشيا خليفة حفتر.والخميس، عثرت السلطات في مدينة بنغازي على 11 جثة متحللة مجهولة الهوية، وفق ما أفاد مصدر أمني.وقال المصدر لمراسل الأناضول، "تم العثور على 11 جثة متحللة ومكبلة الأيدي خلف مبنى مصنع الإسمنت في منطقة الهواري، وعليها آثار تعذيب وإصابات بإطلاق نار في الرأس".ولم يعرف على الفور أي ملابسات أخرى خاصة بالحادث.وتشهد بنغازي، حسب ناشطين إعلاميين وحقوقيين، ترديا أمنيا وتجاوزات لعناصر موالية لحفتر.والإثنين، دعا أعيان في قبائل برقة الليبية التي عرفت بمواقف مؤيدة لحفتر، إلى إخراج مليشيا الأخير من مدينة بنغازي.ومطلع الشهر الجاري، وثق مقطع فيديو متداول حادثة تحطيم الرائد محمود الورفلي، والمطلوب لدى محكمة الجنايات الدولية، محتويات مقر وكيل شركة "تويوتا" للسيارات في بنغازي، برفقة مجموعة ترتدي زيا عسكريا.