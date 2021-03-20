ظروف الطقس تعرقل إطلاق قمرين صناعيين للسعودية وتونس

الأناضول -

كان يفترض إطلاقهما صباح السبت، على متن صاروخ روسي من كازاخستان ..

أعلنت السعودية وتونس، تأجيل إطلاق قمرين صناعيين كان يفترض إطلاقهما، السبت، على متن صاروخ روسي من كازاخستان، إلى موعد لاحق، بسبب الأحوال الجوية.وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) عبر "تويتر": "تم تأجيل إطلاق القمر السعودي رقم 17 (شاهين سات) على متن الصاروخ الروسي (Soyouz2)، الذي كان مقررا قبل قليل (06:00 ت.غ) من كازاخستان".وأضافت الوكالة، أنه "سيتم الإعلان عن موعد الإطلاق الجديد في وقت لاحق"، دون تحديده.ويعد القمر الصناعي السعودي "شاهين سات"، جيلا جديدا من الأقمار الصناعية ذات الأحجام الصغيرة، ويتضمن حمولة تلسكوب ذي دقة فائقة للتصوير وتتمثل مهمته بالتصوير الأرضي وتتبع السفن البحرية.وفي تونس، أفاد موقع "موزاييك" (خاص)، بتأجيل إطلاق أول قمر صناعي محلي (تحدي1) على متن نفس الصاروخ الروسي، بسبب سوء الظروف المناخية في كازاخستان.وذكر محمد فريخة، مدير عام شركة "تالنات" المصنعة للقمر الصناعي (تونسية)، أنه "من الممكن إطلاق القمر الصناعي بعد 24 ساعة (من توقيت الإطلاق الأول)".و" تحدي 1" هو أول قمر صناعي تونسي مصنع بإمكانيات محلية، مختص في "إنترنت الأشياء" (Internet Of Things).و"إنترنت الأشياء"، هو مفهوم متطور لشبكة الإنترنت بحيث تمتلك كل الأشياء في حياتنا قابلية الاتصال بالشبكة العنكبوتية، لأداء وظائف محددة من خلال الشبكة، ويستفاد منها في الأنظمة الصناعية الحديثة.