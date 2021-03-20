الوطن يحتاج تفعيل الإستقلال

تونس نعم هي بلد نامي ، يحتاج إلى الإنفتاح على الخارج ، لكنّه بالمقابل يحوز على أوراق فاعلة في الحراك العالمي ، فهي منطقة ذات استراتيجيّة جغرافيّة ، بلد مهما جرى يمتاز بالسّلميّة واستقرار الأوضاع وجالب للإستثمار ، بباطنه ثروات طاقيّة مهمّشة و مكبّلة بالإتفاقيّات الجائرة ، فلاحة عطّلتها السياسات الفائتة وهمّشت دورها لتنخرط البلاد في سلسلة الإستهلاك ،،، قامات علميّة و بحثيّة مهجّرة قسرا أو مغيّبة على الفعل المادّي من طرف دكتاتوريّة العهد الماضي وكذلك بعد الثورة،،، كما أنّ لنا عقولا وسواعد بنّاءة غير أنّها فُقدت لديها قيمتي الوقت و العمل لسبب أو لآخر ولنا رؤوس أموال غير أنّ البعض منهم تنعدم فيهم روح المواطنة و حبّ الوطن وتغلب نزعة الرأسمالية ( الوسخة ) على البعض أيضا ...أمام هذه المعطيات و أكثر من التي يقدّرها العارفون ما الذي يجعل من سياسة تونس في تبعيّة مفتوحة وذات صبغة انبطاحيّة ؟ما الذي يجعل تونس مستمرّة في تحمّل مكبّلات العهد البائد ومحافظة على إتّفاقيّات ، بل إملاءات جائرة كانت تحت عنوان مصالح البلاط و الحاشية وأمضاها أناس تبرّؤوا من الوطنيّة و أعمتهم الأنانيّة الوقحة ؟؟نحن لا نطلب قطعا فوريّا مع الواقع لكن نتطلّع لأن تكون السياسة الجديدة للبلاد قائمة برجالات لهم اعتزاز فعليّ بهذا الوطن وأن يعملوا في إيمان به على مخططّات –نعم قد تطول – تعمل على التفصّي من هذه التبعيّة وأن يخرِجوا البلاد من دائرة القروض و مشتقّاتها... و أن يحرّروا البلاد من إرث تلك الإتفاقيّات التي أبرمت بليل في العهود السّابقة .و أن يشخّصوا مواطن الخلل ، و مصارف الفساد ليحدّوا منها ويأخذوا على أيدي الفاسدين ، والمهرّبين والمتاجرين بالبلاد و العباد ، و أن يفعّلوا ويحفّزوا قيم العمل و البحث والإنجاز وأن يجرّموا الإضرابات و التقاعس و ( حطّان العصا في العجلة ) ،، ثمّ يرسموا خططا للإكتفاء والنّماء طلبا للاستقلاليةوالارتقاء .نحن في حاجة إلى – طواقم سياسيّة – تؤمن بتونس ! طواقم سياسيّة نظيفة الأيدي عديمة الأطماع ، خالية الولاءات و نابذة للخيانة واحتراف السّمسرة ...عندها فقط يمكن أن تخرج تونس من دوائر التّبعيّة و ترسم جديّا وفعليّا بداية طريق الإستقلال وتفعيل الإستقلال .