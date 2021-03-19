الأناضول -



دعت إليها جمعية "الشبيبة من أجل المناخ"، احتجاجا على انفجار مصنع بالمنطقة الصناعية لمحافظة قابس (جنوب) السبت، ما أودى بحياة 6 أشخاص.

نظم عشرات التونسيين، الجمعة، وقفة احتجاجية وسط العاصمة، للمطالبة بـ"عدالة مناخية" في البلاد.ووفق مراسلة الأناضول، رفع المحتجون أمام مبنى "المسرح البلدي" بالعاصمة، لافتات للتنديد بعجز الحكومة عن إدارة الكوارث الطبيعية، أبرزها "أين سياستنا المناخية؟"، و"نريد تربية مناخية في تونس".وقالت ريما رحماني، عضو جمعية "الشبيبة من أجل مناخ" (غير حكومية) للأناضول، إن "تفشي فيروس كورونا جعلنا نتأكد أن تونس غير قادرة على مجابهة أي جائحة عالمية أو كارثة طبيعية".وأضافت: "الحكومات المتعاقبة على تونس ليست لديها أي خطط لمواجهة الكوارث الطبيعية التي يمكن أن تهدد البلاد كالفيضانات والجفاف وارتفاع منسوب المياه".كما أشارت رحماني إلى افتقار بلادها "تشريعات أو سياسات أو خطط بيئية للحد من آثار التغيرات المناخية".‎ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات التونسية حول هذه الاتهامات.وكانت جمعية "الشبيبة من أجل المناخ" قد دعت إلى تنظيم الوقفة، احتجاجا على انفجار مصنع بالمنطقة الصناعية لمحافظة قابس (جنوب) السبت، ما أودى بحياة 6 أشخاص.وفي عام 2016، وقعت تونس على اتفاقية باريس حول المناخ، والتي تعد أول اتفاقية دولية شاملة بشأن التغيرات المناخية بالعالم.