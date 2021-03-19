..اليونايتد في ربع نهائي الدوري الأوروبي على حساب ميلان

لحق مانشستر يونايتد بركب المتأهلين إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي إثر انتصاره على مضيفه ميلان الإيطالي بهدفٍ وحيد، الخميس، في "السان سيرو" ضمن إياب دور الـ 16 من المسابقة القارية.بدأ اللقاء باستحواذ كبير للكرة من قبل اليونايتد، حاول من خلاله عناصر الفريق ضرب مناطق ميلان لكن دون تهديد حقيقي على مرمى جانلويجي دوناروما.وقابل ميلان إسلوب خصمه بواقعية معتمدا على غلق المساحات ثم الارتداد بهجمات شكلت الكثير من الخطورة، خصوصا في الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الأول.ومع انطلاق الشوط الثاني، عاد اليونايتد لمحاولاته في الضغط على أصحاب الأرض، ما أسفر عن هدف أول في المباراة أحرزه بول بوغبا عند الدقيقة 48، بعد ارتباك في دفاع ميلان استغله اللاعب الفرنسي ووضع الكرة داخل الشباك.وحاول ميلان التعويض بعد أن اهتزت شباكه، واستطاع الوصول إلى مرمى اليونايتد مرات عديدة، إلا أن محاولات زلاتان إبراهيموفيتش ورفاقه لم يُكتب لها النجاح.وكانت مواجهة الذهاب بين الفريقين في "أولد ترافورد" قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفٍ لمثله، ليُتابع مانشستر يونايتد مشواره الأوروبي متفوقا بمجموع المباراتين بهدفين لواحد.