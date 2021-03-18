جورجيا.. ممرضة تدخل في غيبوبة عقب تطعيمها بلقاح أسترازينيكا

الأناضول -

أعلنت السلطات الجورجية، الخميس، دخول ممرضة بمدينة "أهيسكا" في غيبوبة بعد تطعيمها بلقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا.وقال رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض والصحة العامة في جورجيا، أميران جامكريليدزي، في بيان، إن الممرضة البالغة من العمر 27 عامًا نقلت إلى العاصمة تبليسي.وبدأت جورجيا في 15 مارس/آذار الجاري، باستخدام لقاح "أسترازينيكا" في عمليات التطعيم ضد كورونا في البلاد.وأكّد جامكريليدزي أن التوقعات تشير إلى أن الممرضة تعرضت للحساسية المفرطة (رد فعل تحسسي حاد ومهدد للحياة يجب معالجته على الفور).وتابع: "حتمًا سيبذل الأطباء كل ما في وسعهم لإنقاذ حياتها".من جهة أخرى، أعلنت الحكومة الجورجية أنها ستواصل التطعيم باللقاح المذكور.وصباح الخميس، تلقت الرئيسة الجورجية سالوميه زورابيشفيلي، جرعة من لقاح أسترازينيكا، عقب شراء 43 ألفًا و200 جرعة من اللقاح في في 13 مارس.