فرنسا: فرض الحجر الصحي لمدة شهر في باريس ومناطق أخرى اعتبارا من الجمعة

فرانس 24 -

أعلن الخميس رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس فرض حجر صحي كامل لمدة شهر في 16 مقاطعة فرنسية من بينها باريس وضواحيها، اعتبارا من الجمعة مع تفشي وباء كوفيد-19 الذي تقترب حصيلته من عتبة المئة ألف وفاة في البلاد.وقال رئيس الوزراء جان كاستكس خلال مؤتمر صحافي "ستفرض إجراءات جديدة للجم الوباء بقوة اعتبارا من منتصف ليل الجمعة، لمدة أربعة أسابيع" موضحا أن المدارس ستبقى مفتوحة.وأضاف كاستكس أن المدارس ستبقى أبوابها مفتوحة أمام التلاميذ بينما ستظل السينما والمسارح مغلقة. كما قلصت فرنسا من ساعات حظر التجول الليلي المفروض في جميع أنحاء الجمهورية ليبدأ من الساعة السابعة مساء بدلا من السادسة.فرانس24/ أ ف ب