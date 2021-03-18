انكماش اقتصاد الإمارات 5.8 بالمئة في 2020

الأناضول -

أظهرت بيانات للبنك المركزي الإماراتي، صدرت الخميس، انكماش اقتصاد البلاد بنسبة 5.8 بالمئة في 2020، متوقعا نموا بنسبة 2.5 بالمئة في 2021.وتضرر اقتصاد الإمارات بشدة جراء هبوط أسعار النفط، وتداعيات جائحة كورونا على قطاعات مهمة أبرزها السياحة والعقارات.وقال البنك المركزي الإماراتي، إنه يتوقع نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 3.6 بالمئة هذا العام، واستقرار الناتج النفطي دون تغيير بسبب تخفيضات متفق عليها في إطار تحالف "أوبك+".وبرر البنك توقعاته بنمو الناتج غير النفطي بـ"زيادة في الإنفاق وتسارع الائتمان والتوظيف، واستقرار نسبي لسوق العقارات".ويعول البنك على أنشطة عالمية في الإمارات ومنطقة الخليج، مثل معرض "أكسبو دبي" وبطولة كأس العالم بكرة القدم في قطر، بعودة اقتصاد الإمارات إلى النمو بوتيرة ما قبل الجائحة.وبدفع من هذه الأنشطة، توقع البنك نموا بنسبة 3.5 بالمئة في 2022.وكان يفترض انطلاق فعاليات "أكسبو دبي" في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، لكنه تأجل لعام كامل جراء تفشي فيروس كورونا.ومن المقرر افتتاح المعرض بالموعد الجديد في أكتوبر القادم، ويستمر حتى مارس/آذار 2022.وقال البنك المركزي إن "الإمارات باعتبارها المحور الرئيس للسياحة والتنقل والتجارة في المنطقة، من المتوقع أن تحقق استفادة من بطولة كأس العالم في قطر".وفتحت الإمارات حدودها وأجواءها مع قطر في يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد مقاطعة لأكثر من ثلاث سنوات ونصف، فرضتها أبوظبي على الدوحة مع السعودية والبحرين ومصر.