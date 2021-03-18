سي المشيشي : لا يمكن القفز على السياسة ...

عندما يتحدث رئيس الحكومة هشام المشيشي عن ضرورة الانكباب على معالجة المشاكل الاقتصادية و الاجتماعية محذرا من خطورة الوضع و إمكانية سقوط السقف على الجميع و داعيا في نفس الوقت إلى ترك الخلافات السياسية جانبا و أنه غير معني بطواحين الريح ،فلا يمكن أن نصف هذا السلوك و التمشي سوى محاولة للقفز على السياسة لا يقدم عليها سوى مبتدئ في عالم الحكم و السياسة ...هو قفز لا يمكن أن ينتج عنه سوى سقوط في الفراغ و تعميق لأزمات البلاد التي لن تجد طريق الخلاص قبل حلحلة الانسداد السياسي بما يمهد لثقة كافة المتعاملين الماليين و المستثمرين في الداخل و الخارج على حد السواء ،هو قفز سيضيع على الوطن وقتا ثمينا كم نحن في حاجة أكيدة لاستثماره في الإتجاه الصحيح الذي يضع البلاد على سكة الاستقرار و الاصلاح و التناغم بين رؤوس السلط التنفيذية و التشريعية على وجه الخصوص .قلتها و أكررها : الأزمة في تونس في ظاهرها اقتصادية و اجتماعية و في باطنها سياسية بامتياز ،اذا يكفي من اضاعة الوقت و الجهد و لنتجه مباشرة لصلب الموضوع ...