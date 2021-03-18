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سي المشيشي : لا يمكن القفز على السياسة ...

مرتجى محجوب
Publié le Jeudi 18 Mars 2021 - 10:15 قراءة: 0 د, 52 ث
مرتجى محجوب

عندما يتحدث رئيس الحكومة هشام المشيشي عن ضرورة الانكباب على معالجة المشاكل الاقتصادية و الاجتماعية محذرا من خطورة الوضع و إمكانية سقوط السقف على الجميع و داعيا في نفس الوقت إلى ترك الخلافات السياسية جانبا و أنه غير معني بطواحين الريح ،


فلا يمكن أن نصف هذا السلوك و التمشي سوى محاولة للقفز على السياسة لا يقدم عليها سوى مبتدئ في عالم الحكم و السياسة ...

هو قفز لا يمكن أن ينتج عنه سوى سقوط في الفراغ و تعميق لأزمات البلاد التي لن تجد طريق الخلاص قبل حلحلة الانسداد السياسي بما يمهد لثقة كافة المتعاملين الماليين و المستثمرين في الداخل و الخارج على حد السواء ،

هو قفز سيضيع على الوطن وقتا ثمينا كم نحن في حاجة أكيدة لاستثماره في الإتجاه الصحيح الذي يضع البلاد على سكة الاستقرار و الاصلاح و التناغم بين رؤوس السلط التنفيذية و التشريعية على وجه الخصوص .

قلتها و أكررها : الأزمة في تونس في ظاهرها اقتصادية و اجتماعية و في باطنها سياسية بامتياز ،

اذا يكفي من اضاعة الوقت و الجهد و لنتجه مباشرة لصلب الموضوع ...

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