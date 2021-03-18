ميانمار.. اتهام سو تشي بتقاضي رشوة

الأناضول -

وجهت المحكمة العسكرية في ميانمار، تهمة تقاضي رشوة للمستشارة أونغ سان سو تشي، التي تم اعتقالها على خلفية الانقلاب.وأفاد الجهاز الإعلامي لجيش ميانمار MRTV، الخميس، أن المحكمة اتهمت سو تشي خلال جلسة اليوم بقبول رشوة قدرها 550 ألف دولار من مدير شركة إنشاءات عام 2018.وذكر مدير شركة الإنشاءات مونغ ويك الذي حضر الجلسة كشاهد أن سو تشي طلبت منه الأموال مقابل تسيير أعماله بسلاسة.كما لم يتم السماح لسو تشي بلقاء محاميها.ومنذ اعتقالها في 1 فبراير / شباط، اتُهمت سو تشي بانتهاك قوانين الاستيراد والتصدير في البلاد، وعدم الامتثال لقانون إدارة الكوارث الوطني، والاختلاس.وادعى المتحدث باسم جيش ميانمار زاو مين تون، في تصريح 11 مارس / آذار أن سو تشي قبلت ما يقرب من 600 ألف دولار إضافة للذهب كرشاوى أثناء وجودها في السلطة.ومطلع فبراير، نفذ قادة بالجيش انقلابا عسكريا تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم الرئيس وين مينت، والمستشارة أونغ سان سو تشي.وإثر الانقلاب، خرجت مظاهرات شعبية رافضة في عموم البلاد، لتعلن الإدارة العسكرية فرض الأحكام العرفية في 7 مناطق بمدينتي يانغون وماندلاي.