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واشنطن..القبض على مسلح قرب مقر إقامة نائبة الرئيس الأمريكي

Publié le Jeudi 18 Mars 2021 - 06:12 قراءة: 0 د, 25 ث
الأناضول - واشنطن - أعلن جهاز الخدمة السرية الأمريكي أنه اعتقل رجلا من سان أنطونيو بولاية تكساس قرب مقر إقامة كامالا هاريس نائبة الرئيس، جو بايدن، في واشنطن، وصودرت أسلحة في سيارته.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، أضاف الجهاز المسؤول عن أمن الرؤساء الأمريكيين ونوابهم أن ضباطا تابعين له يرتدون ملابس مدنية أوقفوا بول موراي (31 عاما) في شارع قرب مجمع حكومي حيث مقر إقامة نائبة الرئيس والمرصد البحري الأمريكي.


وأشار أن الشرطة عثرت على بندقية وذخيرة في سيارته التي كانت متوقفة في مرآب وسط مدينة واشنطن.



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