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برشة حب.. إني اشم رائحة الإنفراج..

Publié le Mercredi 17 Mars 2021 - 20:44 قراءة: 0 د, 23 ث
حياة بن يادم

في ظل الازمة السياسية والكم الهائل من الرداءة التي يعيش على وقعها الوطن، أصبحنا نستبشر بمجرد صورة بين رأسي السلطة التنفيذية اللذان لم يجتمعان منذ مدة.
صورة لعلها تكون بصيص امل للخروج من هذا "البلوكاج" السياسي وعنوان للتوافق ولمّ الشمل لفائدة المصلحة الوطنية بعيدا عن المناكفات السياسية.

صورة تليق بتونس ونتمنى أن تكون صادقة وليست مجرد بروتوكلات شكلية تنتهي بانتهاء التقاطها.
بركاتك يا ليبيا وأخيرا ابتسم قيس للمشيشي..صورة فيها برشة حب.. إني أشم رائحة الإنفراج..


Commentaires


4 de 4 commentaires pour l'article 222535

Aziz75  (France)  |Mercredi 17 Mars 2021 à 22h 40m |           
على رئيس الدولة أن يحسن إختيار مساعده، و أن تكون مصلحة البلاد فوق كل الإعتبرات. و على كل واحد التحلي بالصبر و إحترام الميثاق الذي وقعه مع الشعب. و إذا أردنا يوم ما تنقيح أي فصل من الدستور أو صيغة الإنتخابات، فلما لا. لكن في اللحظة بالذات، تسمى مضيعة للوقت.

Sarramba  (Tunisia)  |Mercredi 17 Mars 2021 à 22h 28m |           
بل هي صورة لتجديد نيّة "المجوسي" في محاولة بائسة في تذليل رئاسة الحكومة ومؤسسات الدولة المعاصرة والعصرية

BenMoussa  (Tunisia)  |Mercredi 17 Mars 2021 à 22h 23m |           
جميل جدا ان نكون متفائلين
واخشى ان تكون الصورة محاولة بائسة لاصلاح خطء اتصالي مقصود
وتحميل الاخطاء والفشل للطاقم الرئاسي لا معنى له، بل فيه اهانة واتهام بالعجز لقيس سعيد
فهو الذي اتى بهذا الطاقم وغير فيه حسب مزاجه
والقول بان الرئيس لا يعام كل شيء ولا يحيط بكل صغيرة وكبيرة في القصرلا يبرؤه لان الطاقم الرئاسي لا يتصرف الا حسب رغبات الرئيس وطبقا لما يعرفونه عنه والدليل انه لم يستنكر او يصحح اي من مماراساتهم مثل الظرف المسموم والتلاقيح الاماراتية وغيرها

Karimyousef  (France)  |Mercredi 17 Mars 2021 à 20h 51m |           
أنا متاكد ان المشيشي لو يبقى ساعة واحدة بمفرده مع قيس سعيد فان الازمة ستنفرج.قيس سعيد و قع تحت تأثير مستشارين و احزاب لا تريد خيرا للبلاد و ساهمت في عزلته.



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