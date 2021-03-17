برشة حب.. إني اشم رائحة الإنفراج..

في ظل الازمة السياسية والكم الهائل من الرداءة التي يعيش على وقعها الوطن، أصبحنا نستبشر بمجرد صورة بين رأسي السلطة التنفيذية اللذان لم يجتمعان منذ مدة.صورة لعلها تكون بصيص امل للخروج من هذا "البلوكاج" السياسي وعنوان للتوافق ولمّ الشمل لفائدة المصلحة الوطنية بعيدا عن المناكفات السياسية.صورة تليق بتونس ونتمنى أن تكون صادقة وليست مجرد بروتوكلات شكلية تنتهي بانتهاء التقاطها.بركاتك يا ليبيا وأخيرا ابتسم قيس للمشيشي..صورة فيها برشة حب.. إني أشم رائحة الإنفراج..