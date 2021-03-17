عندما يفتي حمّة الهمّامي في المسائل الدينية

طلع علينا حمّة الهمّامي على قناة تونسنا- برنامج الكل في الكل بتاريخ 11 مارس 2021- يفتي في الإسلام أو هو يجدّد للناس دينهم. ومنحته إدارة القناة مساحة شاسعة حتّى يشرح للمسلمين دينهم وأدقّ التفاصيل التي خفيت عنهم(عشنا وشفنا). فتوجّه بخطابه للمشاهدين ولمحاوره في الاستوديو 'قدّور الأرتيستو' : "أنا نكلّم فيك اختصاص عربية وحضارة" وأضاف " 'للذكر مثل حظّ الأنثيين' وجدت قبل الإسلام. والصحابة قالوا للرسول كيف نعطيها وهي لا تركب الخيل ؟" ثم استرسل في التحليل قائلا : "المرأة اليوم تقود الطيارة وتعمل طبيبة وتقوم بكل الأعمال التي يقوم بها الرجل. تقوم بشؤون البيت وتشرف على تربية الأبناء وتعمل خارج البيت وتساهم بعملها وبمالها في بناء المنزل ودراسة الأبناء و... فهل يجوز شرعا بعد كل هذه الأعمال الجليلة أن ترث نصف ما يرثه الرجل ؟ لقد تغيّرت الدنيا والدين يتطوّر. وتعدّد الزوجات كان موجودا في الماضي. 'اشبيه تنحّى توّا ؟' و'العبودية ألم تكن موجودة ؟ اشبيها تنحّات توّا ؟' و 'الجلد وقطع يد السّارق، اشبيهم تنحاوا توّا ؟ ' حبّيت نقلّك : الدين يتطوّر وأبو حنيفة قال 'هم رجال ونحن رجال'". وساير منشّط الحصّة حمّة الهمامي ومنحه من الوقت أضعاف ما خصّصه من الوقت لمحاوريه. في حين أن المطلوب في مثل واقع الحال هو العكس تماما. حيث تثار الشبهة بسؤال. ويكون الرد عليها بطرح عميق ومطوّل ليفهم الدّين على حقيقته.فأمّا قوله 'أنّ العبودية كانت موجودة وألغيت' فهو يتضمّن مغالطة كبرى. وهو الإيحاء للمشاهد وكأنّ العبودية ارتبطت بالإسلام وشرّعت بنص قرآني أو بحديث نبوي وجاء الواقع اليوم ليلغيها لأنّها لا تتماشى وواقع الحال. في حين أنّ العبودية هي ممّا نتج من سلوكيات البشر عبر الزمان والمكان وجاء الإسلام ليلغيها ويمنعها بالتدرّج بما فرضه من كفّارات للذنوب.وأمّا تعدّد الزوجات والجلد وقطع يد السّارق فكلّها تشريعات وأحكام إسلامية. ولم تلغ هذه الأحكام باجتهاد وبتجديد من علماء الشريعة أو بناءا على نظرة ثاقبة من الرّاسخين في العلم والعارفين بأصول الفقه ومقاصد الشريعة، - كما حدث ذلك زمن حدوث المجاعة حينما عطّل الخليفة عمر ابن الخطّاب حدّ السرقة على مقترفي السرقات- وإنّما تمّ تعطيل العمل بهذه الأحكام من طرف أولي الأمر الذين حاربوا الإسلام من أمثال بورقيبة ومن لفّ لفّه في الوطن العربي والإسلامي. مع العلم أنّ تعدّد الزوجات مازال ساري المفعول في كل الدّول الإسلامية ما عدا تونس.ويواصل حمّة الهمّامي في مراوغاته ومغالطاته عندما تساءل : "كيف تريدون،في هذا الزمن، أن ترث المرأة نصف ما يرث الرجل وهي التي تحمّلت كلّ أعباء العائلة في غياب زوجها المسجون زمن الاستبداد ؟ وتحمّلت أعباء تربية الأطفال والإشراف على دراساتهم إلى حين التخرّج وتحمّلت لوحدها بناء بيت للعائلة و...". وهنا تكمن المغالطة الكبرى ! فنحن هنا تجاه مسألتين مختلفتين تماما : المسألة الأولى هي ميراث الأبناء ممّا ترك الوالدان. والمسألة الثانية هي حقّ كلّ زوج على الآخر في كلّ ما اشتركا فيه من عمل ونصب وتعب ومعاناة طوال حياتهما الزوجية. ثمّ إنّ مسألة الميراث تنزّلت في إطار حلّ ومفهوم شامل للأسرة. فالله قد خصّ الذّكر بضعف ما خصّ به الأنثى وفي نفس الوقت فرض على الرجل القوامة على الأسرة ولم يفرضها على المرأة.وما يلفت الانتباه أنّ المسائل التي ذكرها حمّة الهمّامي (الميراث، قطع يد السارق،الجلد،وتعدّد الزوجات...) هي مسائل نزلت في القرآن والسنّة وهي خاصّة بالمسلمين دون غيرهم. ويخوض فيها علماء الشريعة وفقهاء المسلمين الذين يحسنون تنزيلها في الواقع بحسب الظرف والحال. فلماذا يحشر حمّة الهمّامي وأمثاله أنوفهم بالخوض فيها ؟ ألم ينادي هؤلاء القوم بفصل الدين عن السياسة وقالوا لا دخل للدين في السياسة ولا دخل للسياسة في الدين ؟ إذن اتركوا الدين وشأنه وتجنّبوا هذه السلوكيات المرضيّة. ثمّ إنّ حمّة الهمّامي هو رئيس حزب العمّال الشيوعي ويتبنّى الشيوعية كمنهج حياة. فما دخله في الإسلام وما تضمّنه من أصول وفصول ؟ فخير له أنّ ينكبّ على تشخيص أمراض الشيوعية وإيجاد الحلول المناسبة لها من أن ينكبّ على تطوير أحكام الإسلام. لأن الإسلام قد تكفّل به الله من فوق سبع سماوات وأوكل مهمّة التعهّد به في الأرض إلى الرّاسخين في العلم من المؤمنين به وبشريعته. وإنّه لمن غرائب الدّهر ومهازل التّاريخ وهشاشة الوضع الانتقالي أن يتصدّر شيوعيّ استئصاليّ للبحث في مقاصد الشريعة وأصول الفقه.