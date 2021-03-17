أو الخنجر المغروس في خاصرة الدولة برضاهاS17الإجراء

هذا الإجراء هو واحد من حوالي عشرين إجراء معمول بها من طرف السلط الأمنية.فمنها مثلا المنع من السفر أو المنع من دخول البلاد (بالنسبة للأجانب) أو دعوة صاحبه للإتصال بالمصالح الأمنية (لمن غاب سنوات عن البلاد ولم يغيّر وثائقه،....)الخ.وهي مجموعة إجراءات أمنية تعمل بها وزارة الداخلية تم ابتداعها عبر السنوات وتطوّر "الحاجة".فمثلا الإجراء الــ S 17 - موضوع حديثنا- تم اتخاذه والعمل به منذ أوائل سنة 1987 وكان أول من اقترحه وعمل به السيد عبدالرحمن بلحاج علي لما كان مديرا لإدارة شرطة الحدود والأجانب لما كان الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي وزيرا للداخلية (28 أفريل 1986 - 7 نوفمبر 1997)وذلك بعد فترة يسيرة من فرار السيد محمد مزالي -رحمه الله- الى الجزائر وكان معنيا به الوزراء وكبار المسؤولين المحسوبين على السيد مزالي.إذ وأثناء وجودهم في القاعة الشرفية بالمطار في انتظار سفرهم وهم يتناولون بعض القهوة والمرطّبات كانت المعلومة قد وصلت الرئيس بورقيبة -رحمه الله- لإعلامه إلى أن تأتي الإشارة بــ"عُلِمَ".ثم في السنوات الأخيرة ومع تصاعد الحرب على الإرهاب برز هذا الإجراء على السطح خصوصا خلال الخمس أو الست سنوات الأخيرة لكثرة من شملهمالمشكل في هذا الإجراء أنه متروك "لاجتهادات" (حتى لصغار الرتب وبدون أسباب حقيقية) مما سمح في مرات عديدة بالحياد به عن هدفه واستعماله بإسهاب وتعسّف كبيرين ما يُفسّر العدد الكبير للذين شملهم ( يقال أنه فاق الــ 100 ألف مواطن).للعلم هذا الإجراء لا يمنع من السفر (الخروج) ولا يمنع من الدخول ولا يقضي بإيقاف صاحبه.فهو مجرّد إعلام أو إستشارة) للجهة التي أصدرته بأن فلان موجود الان بالطريق السريعة على مستوى مدينة كذا أو أنه على الطريق الوطنية رقم كذا أو أنه بالنقطة الحدودية كذا في اتجاه الجهة الفلانية.والنتيجة انت وحظك فقد تكون الجهة المُستشارة وبالصدفة موجودة فيصدر القرار بالسماح بمواصلة الطريق أما إن كان الحظ عاثرا فقد يكون المعني في اجتماع أو سفر فيتعطّل المواطن قدر غياب المسؤول أو حتى قد ينسى الموظّف بالمطار إعلام إدارته الأم.إن أي إرهابي حقيقي إذا أراد أن يقوم بعمل إرهابي فإنه لن يذهب الى المطار ليسافر وإذا تنقّل داخل البلاد فسيعرف كيف يتنقّل.أما إذا كان ممنوعا من السفر فإن إجراء آخر -وبإذن قضائي- يكون قد شمله وليس الــ S 17 .ثم هل منع أو أوقف هذا الإجراء عمليّة واحدة من العمليّات الإرهابية العديدة التي حصلت في البلاد. ؟طبيعة هذا الإجراء لا تمنع شرّا ولا توقف إرهابيا ولكنها قد تدفع شبابا ليكونوا إرهابيين. فأي عقل يحكم البلد؟أضرب لكم أمثلة ظالمة وسخيفة تعرض لها مواطنون تونسيون جراء هذا الإجراء.* أحد المواطنين وجد نفسه دون أن يعلم وبدون سبب مشمولا بهذا الإجراء وكل مرّة حين يسأل عن السبب يقولون له لا ندري ولم نجد شيئًا وبعد سنوات من الجهد المضني ظهر السبب وهو (وشاية مجهولة المصدر) والأغرب أن هذا المواطن وخلال هذه الفترة تحصّل على الجنسية الفرنسية بل تم توظيفه في أكبر مطار في فرنسا. !!* مواطن ثاني حصل له نفس الشيء تقريبا والغريب أيضا أنه خلال تلك الفترة يقع قبوله أستاذا جامعيا في إحدى أفضل الجامعات الفرنسية.* مواطن ثالث وهو تحت هذا الإجراء يتحصل في أوروبا (طبعا بعد البحث الأمني) على تمويل يوازي الخمسة مليون دينار (5 مليارات) للقيام بجملة من البحوث العلمية المتخصصة والمتقدمة.* مواطنة عادية تم إلحاقها بالقائمة بعد زواجها مباشرة من إطار تونسي كبير (دكتور) في إحدى المؤسسات الاوروبية المحترمة.* مهندس تونسي أنشأ شركة في إحدى دول الجوار ولأنه يسافر كثيرا عبر نفس المعبر طلب منه أحد الأعوان (بقشيشا) فرفض الاستجابة له لمرات عديدة فهدّده بالإجراء إن واصل رفضه وهذا ما حصل له ونفّذ وعيده وتعطّل المشروع وهو الآن " يتسكّع" في الشوارع يستجدي ثمن خبرة ويلعن الظلم والوطن. .هذا أمثلة فقط وقد بلغت كلها السلط الأمنية والسياسية بوزارة الداخلية ولم تتم معالجتها إلا بعد سنوات وجهود مضنية وغيرها كثير ولعشرات الآلاف مازال أصحابها ينتظرون رحمة مسؤول بلا ضمير أحاله على البطالة أو تركه على مرجل النقمة وضفاف الحقد والكراهية على وطن حطّم أحلامه وآماله.والسبب في عدم القدرة على معالجة هذه المظلمة / المشكل أن الجميع "خائف".و إن تجرّأ و رفع الإجراء فإن التهمة بالتعاطف مع "الإرهاب" والأمن الموازي حاضرة عند فاقدي الضمير بائعي أنفسهم لوبيات السياسة وبعض النقابات الأمنية.هذا الإجراء حاد للحريات مُتجاوز لروح الدستور وغير قانوني ( بحكم المحكمة الإدارية) وضرره أكثر من نفعه ونتائجه السلبية الكارثية مُتجاوزة للأفراد.لهذا أقترح على السادة النواب أو المؤمنين منهم بقيمة المواطن وبدولة الحق والقانون تقديم مبادرة تشريعية أو على السيد رئيس الحكومة/وزير الداخلية (وحتى لا يتهم أحد أحدًا في صورة حصول خطأ أو سهو ما) أن يقع إحداث هيئة مركزية وقتية تضم ممثلين عن.- البرلمان.- وزارة الداخلية.- وزارة العدل. (النيابة العمومية)- المجتمع المدني (منظمات حقوقية).وأن تتناول هذه الهيئة (وهي مُسلّحة بقرار سابق للمحكمة الإدارية يقضي ببطلان عينة من هذا الإجراء والصادر في 3 ماي 2019 ومنشور على صفحتها بتاريخ 6 جوان 2020 في رسالة واضحة للجميع بأن احترام القانون فوق كل الرغبات. )كل الملفات الشائكة وذات الشبه الحقيقية والبت فيها، أما ما دونها ممّا لا سبب لوجودها وذات الملفات الفارغة فيقع رفع الإجراء عن أصحابها فورا دون الحاجة لإغراق هذه الهيئة في عشرات الآلاف من الملفّات مما يطيل هذه المأساة المسلطة على جزء كبير من أبناء هذا الوطن المثقل أصلا بالملفات والمصائب .دولة تشك في أكثر من مائة ألف من شبابها، دولة خائفة من شعبها.تخيّلوا دولة ومن لا شيء تصنع لنفسها، من شعبها أكثر من مائة ألف عدوّ بل أضعاف ذلك، فلكل واحد منهم أهل وعشيرة وأصدقاء.قد يصل العدد نصف مليون أو يزيد.ثم يتباهى حكامها بأنهم يريدون حمايتها والحفاظ على أمنها، أي تناقض هذا؟.لن تستطيع أية جهة معادية أن تُبغض هذا العدد في دولته ولو انفقت مال الأرض ولكن المعاتيه الذين يسيرون الدولة يفعلون.أي عقل يحكمنا وأي منطق يحتكمون عليه؟