لباس الأجداد من رمز للهوية إلى الاستعراضات الفلكلورية

لباس الأجداد ، لباس - الهوية - المفروض انه يميز التوانسة كما أي شعب يحترم ذاته ويرفض التبعية للآخر وهذا أيضا لا ينافي مواكبة المدنية ولا يمنع بشيء في التعامل مع مكونات وحراكات العالم ، بل بالعكس سيجلب له هذا الصنيع تقديرا و يميزه باحترام، كذلك العالم مليء بمثل هكذا شواهد سواء مع الأعراق أو الجنسيات والبلدان الذين يحافظون على هوياتهم ويعتزون بها ،،، هذا اللباس استُحدثت له طقوس ابتداعية للاحتفال فأصبح لباس الهوية و موروثنا التاريخي يعرض في مواسم ومهرجانات كاراكوزية الفكرة و المنهج والعرض أيضا حتى فقد بهرجه وقيمته لجهل التعامل مع جماليته و تدليس ماهيته و مكوناته ، هذا فضلا عن غلاء مشط (على فكرة المنتوج التونسي دوما لا يقدر عليه التونسي وبلاد برة أولى بيه) غلاء مُشطّ بسبب التهميش المقصود مع بداية دولة الاستقلال للباس وأهله و - صنايعيته - لصالح اللباس العكري الذي كان يُعٕنون تلك السياسات المتغربة ، يعنون للحداثة ، حداثة الانفصال و الانفصام ، حداثة الاستئصال عن الهوية والتاريخ وكذلك الدين ... و من وقتها (دخلنا عصر الانفتاح و بڨينا فُرجة للسُواح) ... لباس تقليدي ،،، قال !!! -اللباس التقليدي هو ما لبسناه تقليدا للآخر لباسَ واتّباع المهزوم والمأزوم ، اما هذا اللباس فهو لباس الحاضنة ، لباس الأجداد ، لباس الجذور والموروث .