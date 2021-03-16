لمــــــاذا أنت موجع أيهاالوطن !؟؟

بقلم / منجي باكير
حبّك ألمٌ وإرضاءك ألمٌ والبقاء فيك ألمٌ في ألم ، صبرنا وتصبّرنا على سياساتك العرجاء وعربدة أحزابك الخرقاء وجهالة نخبتك الحمقاء وإعلامك الهجين الذي يحشرنا كلّ حين بما يزيدنا غمّا على غمّ .
أيها الوطن ، لقد تعفّفنا فيك يوم تغوّل الآخرون وانتشرنا فيك يوم اعتصم الآخرون وسال عرقنا على ترابك يوم أضرب الآخرون ، لكنّك أزهرت يانعات - عليهم - وأوْرقتَ ذابلات فينا ...!
لماذا أنتَ موجعٌ أيها الوطن ؟؟؟
ايها الوطن لماذا ؟؟
لماذا اصابتك منا العدوى و اصطبغت بالعجز والغُبن والجبن ،،، لماذا ايها الوطن لا تصدح عاليا : لا عاش في تونس من خانها ولا من سرقها ولا من باعها ولا من دنسها .... لماذا لا تقول هذا ايها الوطن ،، اعجزت مثلنا ؟ أجبنت مثلنا ؟ أغُبنت مثلنا ؟؟؟
لا ، لا مازال يسكن محبّوك هاجس وبقايا أمل انك ستقولها يوما عاليا ولن تخشى أحدا ، لانك وطن عزّ لا تقبل الذل ولانك وطن كرامة لا تقبل الخنوع و لانك وطن حق لا تقبل الضيم ولا القهر . ...
* مدون ، صحفي -تونس
حبّك ألمٌ وإرضاءك ألمٌ والبقاء فيك ألمٌ في ألم ، صبرنا وتصبّرنا على سياساتك العرجاء وعربدة أحزابك الخرقاء وجهالة نخبتك الحمقاء وإعلامك الهجين الذي يحشرنا كلّ حين بما يزيدنا غمّا على غمّ .
أيها الوطن ، لقد تعفّفنا فيك يوم تغوّل الآخرون وانتشرنا فيك يوم اعتصم الآخرون وسال عرقنا على ترابك يوم أضرب الآخرون ، لكنّك أزهرت يانعات - عليهم - وأوْرقتَ ذابلات فينا ...!
لماذا أنتَ موجعٌ أيها الوطن ؟؟؟
ايها الوطن لماذا ؟؟
لماذا اصابتك منا العدوى و اصطبغت بالعجز والغُبن والجبن ،،، لماذا ايها الوطن لا تصدح عاليا : لا عاش في تونس من خانها ولا من سرقها ولا من باعها ولا من دنسها .... لماذا لا تقول هذا ايها الوطن ،، اعجزت مثلنا ؟ أجبنت مثلنا ؟ أغُبنت مثلنا ؟؟؟
لا ، لا مازال يسكن محبّوك هاجس وبقايا أمل انك ستقولها يوما عاليا ولن تخشى أحدا ، لانك وطن عزّ لا تقبل الذل ولانك وطن كرامة لا تقبل الخنوع و لانك وطن حق لا تقبل الضيم ولا القهر . ...
* مدون ، صحفي -تونس
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