لمــــــاذا أنت موجع أيهاالوطن !؟؟

Publié le Mardi 16 Mars 2021 - 20:44 قراءة: 0 د, 52 ث
بقلم / منجي باكير

حبّك ألمٌ وإرضاءك ألمٌ والبقاء فيك ألمٌ في ألم ، صبرنا وتصبّرنا على سياساتك العرجاء وعربدة أحزابك الخرقاء وجهالة نخبتك الحمقاء وإعلامك الهجين الذي يحشرنا كلّ حين بما يزيدنا غمّا على غمّ .


أيها الوطن ، لقد تعفّفنا فيك يوم تغوّل الآخرون وانتشرنا فيك يوم اعتصم الآخرون وسال عرقنا على ترابك يوم أضرب الآخرون ، لكنّك أزهرت يانعات - عليهم - وأوْرقتَ ذابلات فينا ...!
لماذا أنتَ موجعٌ أيها الوطن ؟؟؟

ايها الوطن لماذا ؟؟
لماذا اصابتك منا العدوى و اصطبغت بالعجز والغُبن والجبن ،،، لماذا ايها الوطن لا تصدح عاليا : لا عاش في تونس من خانها ولا من سرقها ولا من باعها ولا من دنسها .... لماذا لا تقول هذا ايها الوطن ،، اعجزت مثلنا ؟ أجبنت مثلنا ؟ أغُبنت مثلنا ؟؟؟
لا ، لا مازال يسكن محبّوك هاجس وبقايا أمل انك ستقولها يوما عاليا ولن تخشى أحدا ، لانك وطن عزّ لا تقبل الذل ولانك وطن كرامة لا تقبل الخنوع و لانك وطن حق لا تقبل الضيم ولا القهر . ...

* مدون ، صحفي -تونس

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 222479

BenMoussa  (Tunisia)  |Mardi 16 Mars 2021 à 21h 17m |           

نعيب وطننا والعيب فينا وما في وطننا عيب سوانا



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