لمــــــاذا أنت موجع أيهاالوطن !؟؟

حبّك ألمٌ وإرضاءك ألمٌ والبقاء فيك ألمٌ في ألم ، صبرنا وتصبّرنا على سياساتك العرجاء وعربدة أحزابك الخرقاء وجهالة نخبتك الحمقاء وإعلامك الهجين الذي يحشرنا كلّ حين بما يزيدنا غمّا على غمّ .أيها الوطن ، لقد تعفّفنا فيك يوم تغوّل الآخرون وانتشرنا فيك يوم اعتصم الآخرون وسال عرقنا على ترابك يوم أضرب الآخرون ، لكنّك أزهرت يانعات - عليهم - وأوْرقتَ ذابلات فينا ...!لماذا أنتَ موجعٌ أيها الوطن ؟؟؟ايها الوطن لماذا ؟؟لماذا اصابتك منا العدوى و اصطبغت بالعجز والغُبن والجبن ،،، لماذا ايها الوطن لا تصدح عاليا : لا عاش في تونس من خانها ولا من سرقها ولا من باعها ولا من دنسها .... لماذا لا تقول هذا ايها الوطن ،، اعجزت مثلنا ؟ أجبنت مثلنا ؟ أغُبنت مثلنا ؟؟؟لا ، لا مازال يسكن محبّوك هاجس وبقايا أمل انك ستقولها يوما عاليا ولن تخشى أحدا ، لانك وطن عزّ لا تقبل الذل ولانك وطن كرامة لا تقبل الخنوع و لانك وطن حق لا تقبل الضيم ولا القهر . ...* مدون ، صحفي -تونس