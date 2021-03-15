   Najet - اسئل فيا  

نحن شعبٌ مغفّل في ديمقراطية مغشوشة

Publié le Lundi 15 Mars 2021 - 09:48 قراءة: 1 د, 13 ث
بقلم / منجي باكير

نحن في بعضنا شعب نعاني الخَرف والهَرف وكثيرا من الغَفل والنسيان ... نتابع بلاتوات الاعلام التي تتناول السياسة كانما نتابع مبارة في كرة القدم ،،، لا يعنينا من الامر الا الضحك والسبّ والشتم والتنبير .


نتفرج - في بلاهة - على السياسيين كيف يسب بعضهم بعضا ، كيف يفضخون بعضهم بعضا ، كيف ينشرون غسيل بعضهم ،،، نتابع ميركاتوات السياسة والأحزاب والسياسيين كيف يتنقلون من حزب الى حزب ومن كتلة الى كتلة ومن تحزب الى استقلالية موهومة ولكننا لا نعي ابدا ولا نفهم ابدا انهم ( الارياح) ونحن الصاري ، هم الجزارة ونحن الثور الابيض والاسود وكل الثيران .
نتابع اخبار الفساد الموغل في صحتنا ومعيشتنا ومقدّرات وطننا ثم ننصرف مشدوهين لاعنين كأنّ هذه الجرائم تعني ( كوكبا آخر ) ...

نحن بُلهاء ومغفلين ، لا عقل لنا ولا قيمة لنا ، ينصبون لنا فخاخ الحملات الانتخابية فنسقط على رؤوسنا ونرقص فرحا و( تنتفخ ) اوداجنا و ( تطيب ) ايدينا مشايعة وحبا ومناصرة لسياسي ينقلب بعدها إلى اتعس وافسد من الذين قبله .
نحن نصرّ على ( معاقرة ) إعلام نعرف مسبقا انّ جُله فاسد ، مفسد ومأجور يختطف وعينا ويدنُس افكارنا ويدلّس مفاهيمنا ويسرق عقولنا ، نصر على سماعه ومشاهدته حتى النهاية كالدراويش ، ثم يصبح شبابنا العاطل والمعطّل وشيوخنا ومتقاعدينا يلوكون زَبَده في المقاهي في زهو وفرح ، يسبون ويشتمون ويتّهمون ويناصرون حزبا على آخر ثم يختمونها - بعركة - بينهم .

نحن في بعضنا -والبعض كثير- شعب مغفّل في ديمقراطية مشوبة مغشوشة لا ملامح لها .

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 222382

BenMoussa  (Tunisia)  |Lundi 15 Mars 2021 à 10h 42m |           
حقائق مرة
والتعميم لا يجوز
وكان من الاجدر الحديث على من ليس هذا حالهم
مثل الكاتب نفسه والاف وربما عشرات الالاف ممن لايدمنون التلفزة او المقاهي وتناقل اخبار وافكار اعلام العار
ليكونوا قدوة



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