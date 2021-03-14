سامي الفهري ينفي فراره ويعلن أنه سيسلّم نفسه الي السلطات يوم الثلاثاء 16 مارس

نشر الأحد 14 مارس، صاحب قناة الحوار سامي الفهري فيديو نفى من خلاله أنه لاذ بالفرار وأعلن أنه سيسلم نفسه الي السلطات يوم الثلاثاء 16 مارس.يذكر ان الناطق الرسمي السابق باسم وزارة الداخلية هشام المؤدب كان أكد فرار الفهري الي مالطا.تجدر الاشارة أنه تم يوم 12 مارس ادراج سامي الفهري في التفتيش إثر عدم تسليم نفسه إلى الجهات المعنية بتنفيذ بعد أكثر من 48 ساعة على إصدار الحكم بالسجن في حقّه.كما يشار الى أنه بعد أن قررت محكمة الاستئناف الإفراج عن الفهري، قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي، بالسجن مدة 8 أعوام في حق سامي الفهري.