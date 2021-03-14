السعودية.. توقيف 241 بينهم موظفون في 5 وزارات بتهم "فساد"

الأناضول -

كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية، مساء الأحد، عن توقيف 241 مواطنا ومقيما بينهم موظفون بـ 5 وزارات بتهم بينها "الرشوة وإساءة استخدام السلطة".وقالت الهيئة عبر حسابها الموثق بـ"تويتر"، إنها قامت خلال شهر مضى، بـ 263 جولة رقابية.وأضافت أنها "قامت بالتحقيق مع 757 متهما في قضايا جنائية وإدارية، وأوقفت منهم 241 مواطنا ومقيما منهم موظفون"، دون توضيح إن كان الموقوفون ممن خضعوا للتحقيق أم لا ومصير المتبقي حال حدث ذلك.وأوضحت الهيئة، أن الموظفين من "وزارات الداخلية، والصحة، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والتعليم، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية"، بخلاف الهيئة العامة للجمارك، والبريد السعودي".وأشارت إلى أن الموقوفين "تورطوا بتهم الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وإساءة استخدام السلطة، والتزوير".ولفتت إلى أنه "جار استكمال الإجراءات النظامية تمهيدا لإحالتهم للقضاء".وفي مارس/آذار 2018، أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرا ملكيا بالموافقة على إحداث دوائر متخصصة لقضايا الفساد في النيابة العامة، وذلك "في إطار مكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله والمحافظة على المال العام".