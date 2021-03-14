دول أوروبية تدعو لقمة تبحث "التوزيع العادل" للقاحات المضادة لفيروس كورونا

الأناضول -

دعت دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى عقد اجتماع قمة حول "التوزيع العادل" للقاحات المضادة لفيروس كورونا والتي اشتراها الاتحاد من الشركات المطورة.جاء ذلك عبر رسالة بعثها قادة النمسا والتشيك وبلغاريا وسلوفينيا ولاتفيا، إلى رئيسة مفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي تشارلز ميشيل، يطالبون فيها بعقد اجتماع لوضع آليات تنظم توزيع اللقاح، بحسب مراسل الأناضول.وفي الرسالة التي نشرتها وسائل إعلام نمساوية، السبت، طالب قادة الدول الخمس بتوزيع اللقاحات بشكل يتناسب طرديا مع سكان دول الاتحاد.وأصدر الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق، بيانًا في هذا الصدد بعد أن أعلن رئيس الوزراء النمساوي سيباستيان كورتس على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه بعث برسالة الجمعة، تتناول قضية عدم التوزيع العادل للقاحات بما يتناسب مع السكان.وذكر البيان أن القضية محل اهتمام كبير وسيتم مناقشتها ضمن جدول أعمال قمة قادة الاتحاد الأوروبي، التي ستعقد في الفترة من 25 إلى 26 مارس/أذار الجاري.وأكد البيان على أن الاتحاد يبذل قصارى جهده لتوزيع اللقاح بما يتناسب مع سكان الدول الأعضاء.وفقًا لبيانات التطعيم المنشورة بواسطة الاتحاد، فإن أعلى معدل تطعيم في الاتحاد موجود حاليًا في مالطا بنسبة 25 بالمئة من السكان.وتوجد أدنى معدلات التطعيم في بلغاريا 4.8 في المائة من السكان.