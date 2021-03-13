دورتموند يعمق جراح هيرتا برلين بثنائية نظيفة

عمق بوروسيا دورتموند جراح ضيفه هيرتا برلين عقب تغلبه عليه بهدفين نظيفين، السبت، ضمن الجولة 25 من منافسات الدوري الألماني لكرة القدم.سجل دورتموند أول أهدافه في الدقيقة 54 بواسطة متوسط ميدانه جوليان براندت، ثم أضاف له مهاجمه الشاب يوسوفا موكوكو هدفا ثانيا في الوقت بدل الضائع.وارتقى بوروسيا دورتموند بهذا الفوز إلى المركز الخامس بعدما بات في رصيده 42 نقطة حصدها من 13 انتصارا وثلاثة تعادلات.في المقابل، تابع هيرتا برلين سلسلة نتائجه المخيبة، وتكبد خسارته الـ 14 في الدوري هذا الموسم، وبقي عند 21 نقطة في المركز الخامس عشر.