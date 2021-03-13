ألمانيا.. مظاهرات بعدة مدن ضد تدابير كورونا

الأناضول -

برلين - شهدت العديد من المدن الألمانية، السبت، مظاهرات مناهضة للتدابير المفروضة بسبب فيروس كورونا.وتجمع نحو 1000 شخص أمام مبنى وزارة الصحة بالعاصمة برلين، حاملين لافتات تدعو لرفع التدابير وتطالب بالحرية والديمقراطية.وأفاد مراسل الأناضول، أن غالبية المتظاهرين لم يرتدوا كمامات ولم يراعوا قواعد التباعد الجسدي.كما شهدت مدينة درسدن في شرق البلاد مظاهرات غير مرخصة تخللتها أعمال شغب بين الشرطة والمتظاهرين الرافضين للالتزام ارتداء الكمامات وقواعد التباعد الجسدي.وفي مدينة "دوسلدورف" غربي البلاد، تجمع نحو 2000 شخص أمام مبنى مجلس حكومة مظاهرة ولاية شمال الراين - وستفاليا، تنديدا بتدابير كورونا.كما تظاهرات المئات في مدن كيل، هانوفر، شتوتغارت وبوتسدام للسبب ذاته.وحتى مساء السبت، سجلت ألمانيا مليونين و563 ألفا و92 إصابة، و73 ألفا و826 وفاة بكورونا، بحسب موقع "worldometers" المخصص برصد احصائيات الفيروس حول العالم.