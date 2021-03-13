قابس بوابة الصحراء، الواحة الساحلية الفريدة التي تطل على البحر الأبيض المتوسط، صانعة الرجال، وقاهرة المستعمر، حامية الوطن، تعرضت منذ الاستقلال الى جريمة نكراء تمثلت في تركيز صناعات ملوثة ومسمومة اغتالت كل ما هو جميل في هذه المدينة.إنها قابس مدينة شهيد الجسر الذي مازالت والدته المكلومة إلى اليوم تبحث عنه منذ عقود لعلها تجده في أحد الجسور.واليوم تستفيق المدينة المختنقة بالغازات السامة على انفجار قطف خيرة شبابها فكانوا ضحية خيارات ظالمة أريدت لهذه الجهة المناضلة.لقد تتالت المظالم عن قابس الضحية.. أوقفوا هذه المهازل.. على مسؤولي الدولة أن ينزلوا من برجهم العاجي وأن يبتعدوا عن المناكفات السياسية وأن يقوموا باتخاذ إجراءات عاجلة لإصلاح أخطاء التاريخ الظالم، وإيقاف النزيف والجرائم الكبيرة، التي اقترفتها الدولة منذ عقود في حق هذه الجهة المنسية.آه يا قابس .. يا جرحا عميق الغوط..