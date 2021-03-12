مغالطات الدّكتور سالم الأبيض في حديثه عن مسيرة 27 فيفري

في حديثه مع السّيّد شاكر بالشّيخ مقدّم برنامج "تونس هذا المساء" في القناة الوطنيّة 1 يوم الثّلاثاء 2 مارس 2021 ، كان السّيّد سالم الأبيض في تعليقه على المسيرة السّلميّة لحركة النّهضة يوم السّبت 27 فيفري ، قد طالعنا في تحليله بعديد المغالطات نذكر منها ما يلي :يعتبر الدّكتور سالم الأبيض أنّ عدد المشاركين الّذي قارب المائة ألف مشارك ، تقهقرا تدريجيّا للرّصيد الانتخابي للنّهضة. وهو هنا يقارن بين عنصرين غير متجانسين غير قابلين للمقارنة ك"من يطلب مقارنة ثلاّجة بعلبة ياغورت" كما قال الدّكتور محمّد المنصف المرزوقي غاضبا في وجه الإعلامي سفيان بن فرحات في بحر أحد الأحاديث معه .فالمشاركين في المسيرة السّلميّة هم المناضلون في مختلف الهياكل القاعديّة والوسطى والعليا، والبعض من الأنصار النّشطاء القادرين بدنيّا على تحمّل أعباء التّنقّل للمسيرة ومواكبة فعاليّاتها. ( الأنصار هم الّذين يتفاعلون ايجابيّا مع خيارات الحزب في محيطهم - أيّ حزب - لكنّهم لا يباشرون أيّ نشاط فعليّ معه.أمّا النّاخبون للحزب فإضافة إلى المجموعة السّابقة ينضمّ إليهم من تخلّف عن المسيرة من الأنصار للأسباب البدنيّة أو المهنيّة أو العائليّة أو غيرها علما أنّ الانتخابات لا تكون منحصرة في العاصمة بل موزّعة في كامل أنحاء البلاد قريبة من المواطنين و تصل إليهم حتّى خارج البلاد. كما يضاف لهؤلاء أيضا المخيِّرون وهم الّذين لا علاقة لهم بالسّياسة تماما فيخيّرون الحزب في أواخر اللّحظات ، على غيره لعنصر ما من العناصر الّتي ينادي بها وبهذا فإنّ عدد المشاركين في المجموعة الثّانية يكون حتما أكبر بكثير من المجموعة الأولى ولا مجال للمقارنة بينهما ولا مجال بالخصوص لاستنتاج أيّ استنتاج من هذه المقارنة.فالحكم على المسيرة لا يكون إلاّ بما احتوته في ذاتها من عناصر فالعدد المذكور فيها كاف لاعتبار أنّها كشفت عن االتفاف عدد كبير من التّونسيّين حولها ، وكشف حسن التّنظيم على قدرة واضحة في التّسيير ، كما كشفت الشّعارات المرفوعة وكلمة رئيس الحزب الشّيخ راشد الغنّوشي على وطنيّة عالية وتوجّه سليم لحماية مؤسّسات الدّولة وحماية المسار الدّيموقراطي والرّغبة في توحيد التّونسيّين وتحقيق المطالب الاجتماعيّة للثّورة. وهي عناصر أساسيّة تغافل عنها السّيّد سالم الأبيض في اختياره لزاوية النّظر. فقد ركّز حديثه على تجريم تحريك الشّارع من قبل النّهضة باعتبارها في الحكم وتجاهل حرصها على التّأكيد على رفض الدّعوات السّابقة الّتي نادت المظاهرات الّتي سبقتها من نفس الشّهر وهذا في رأيي سلوك سياسيّ سليم قوامه التّعبير بالمثل. وكفى من خلق المحرّمات في السّياسة ببدع واهية.ينتقد السّيّد سالم الأبيض الشّيخ راشد الغنّوشي في مقارنته لمسيرة النّهضة في 27 فيفري بأحداث 9 أفريل 1938 ويعتبر في هذه الحالة أنّ المقارنة غير ممكنة مقدّما حججا أراد أن تكون مقنعة حيث اعتمد في هذا الرّفض على انتماءات الفاعلين السّياسيّين في الحدثَيْن وهو معيار قيس ضعيف جدّا لأنّ الزّمن الفاصل بينهما وما يتخلّله من تطوّر في الوضع السّياسي والاجتماعي في البلاد يجعل الأوضاع تختلف والأشخاص يختلفون ولم يعتمد السّيّد سالم الأبيض هذا المقياس إلاّ ليخرج حركة النّهضة من أحقيّة الحديث في ثورة 9 أفريل معتبرا أنّها خاصّة بالقوميّين فحوّل الحديث إلى تبجّح بفضائل القوميّين في انجازها متناسيا عذّة عناصر منها :أ ــــــ القادة وقتها كانوا شيوخ اسلام بدء من الشّيخ عبد العزيز الثّعالبي وعلي بلهوان صاحب كتاب ثورة الفكر الّذي أثار فيه قضايا في الفلسفة والتّفكير الإسلاميّ ، وغيرهما .ب ـــــــ مساهمة مشائخ الزّيتونة وتلاميذها في مختلف حركات التّحرير.ج ــــــــ مشاركة عامّة الشّعب نساء بسفاسرهنّ ورجالا بجبائبهم وبرانيسهم وشبابا أكثر تشبّث بالإسلام ممّاه هم عليه اليوم من جرّاء التّغريب الّذي تواصل على امتداد خمس و ستّين سنة من الاستقلال.رغم هذا فإنّ المعيار الصّحيح للمقارنة الّذي قصده الشّيخ راشد الغنّوشي هو المعيار المعنويّ الصّلب فأحداث 9 أفريل 1938 نادى فيها الجمهور التّونسيّ بمختلف فئاته ببرلمان تونسي وهو في مسيرة 27 فيفري يذكّر بأنّ دماء التّونسيّين سالت يومها من أجله وتكرّر سيالانها في فجر الثّورة ، مع تكرار نفس الطّلب ولا يمكن له اليوم أن يفرّط في هذا البرلمان من أجل نزوات شخصيّة عبثيّة خاصّة وأنّه مطلب جماهيريّ في كلا الحدثين التّاريخيّين ينسب لعامّة الشّعب أكثر ما ينسب للقادة. وهذا التّماهي المعنويّ بين الحدثين عزّز به الشّيخ حجّته في دعم البرلمان ، و تحاشاه سالم الأبيض لأنّه يمثّل حجّة قويّة للحفاظ على مكتسبات الدّيموقراطيّة التّونسيّة النّاشئة. وفي الأخير اللّعنة على السّياسة الّتي تنحدر بمعرفة العلماء إلى تنبير النّبّارة.