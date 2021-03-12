أردوغان: سنبحث مع السعودية مناوراتها المشتركة مع اليونان

الأناضول -

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنّ أنقرة ستبحث مع السلطات السعودية قرار إجراء الأخيرة مناورات مشتركة مع اليونان، فيما أشار إلى استمرار التعاون مع مصر في عدة جوانب.جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها الرئيس أردوغان عقب أدائه صلاة الجمعة، في أحد المساجد بمدينة إسطنبول.وأضاف: "حتى أن انخراط المملكة العربية السعودية في مناورات مشتركة مع اليونان أحزننا، كنا نأمل ألا نرى (انخراط) السعودية في مثل هذا القرار، سنبحث ذلك مع السلطات السعودية".وفي يناير/كانون الثاني الماضي، كشفت وسائل الإعلام اليونانية عن أن مقاتلات سعودية ستصل جزيرة كريت في البحر المتوسط، للمشاركة في مناورات مع اليونان.وبخصوص العلاقات مع مصر، قال الرئيس التركي إن "تعاوننا الاقتصادي والدبلوماسي والاستخباراتي مع مصر متواصل، ولا يوجد أي مشكلة في ذلك".وأوضح أن التعاون متواصل ليس على أعلى المستويات إنما أقل منها بدرجة.وأضاف: "بالطبع لدينا رغبة بأن نواصل هذه العملية مع مصر بشكل أوثق، وبعد أن تثمر تلك المحادثات الاستخباراتية والدبلوماسية والسياسية نتيجة، سننقل ذلك (التعاون) إلى مستويات أعلى بكثير، فالتفرقة بين الشعبين المصري والتركي أمر غير وارد".وتابع: "لا يمكن وضع الشعب المصري بجانب اليونان، ولا يمكننا أبدًا أن نصدق بأن الشعبين اليوناني والمصري سيكونان متطابقين، ولهذا، نود أن نراه (الشعب المصري) حيث ينبغي أن يكون".وعلى صعيد آخر، أشار الرئيس التركي إلى إمكانية شراء 50 مليون جرعة لقاح جديدة مضادة لكورونا من الصين، إذا تم الاتفاق بين البلدين بهذا الشأن.