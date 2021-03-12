السعودية.. إعفاء وزير الحج من منصبه

الأناضول -

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، الجمعة، أوامر شملت إعفاء وزير الحج والعمرة محمد صالح بن طاهر بنتن من منصبه.ووفق وكالة الأنباء الرسمية "واس"، فقد نصت الأوامر الملكية على "إعفاء محمد صالح بن طاهر بنتن وزير الحج والعمرة من منصبه، وتكليف عصام بن سعد بن سعيد بالقيام بعمل وزير الحج والعمرة، إضافة إلى عمله كوزير دولة وعضو مجلس الوزراء".كما قضت أيضا بـ"تعيين الشيخ علي السعوي رئيسا للمحكمة الإدارية العليا بمرتبة وزير، والشيخ عبد العزيز الدعيلج رئيسا لهيئة الطيران المدني، خلفا للشيخ عبد الهادي المنصوري الذي أعفى من منصبه".