مكتب حركة النهضة بباريس: مشروع إحياء ذكرى المناضلين... وفجأة انقطع الخط؟!

مباشرة بعد رحيل المرحوم الدكتور "محمد المستيري"، والفقيدة "محرزية العبيدي" اتصل بي مكتب "حركة النهضة" بباريس، ليطلب مني تنظيم ندوة حول الفقيدين باعتبار اشتغالي منذ سنوات حول ذاكرة المهجر. فاقترحت عليهم إنجاز مجموعة من الندوات حول ثلة من المناضلين ممن فقدهم المهجر، منهم "محرزية العبيدي ـ د. محمد المستيري ـ د.رضا الشايبي ـ د.. عبد الرؤوف بولعابة ـ الشيخ صالح كركر ـ مصطفى الونيسي ـ كمال بوصلاحي ـ حمدان الكباوي ـ التلميذ جلال الجبالي.لتختتم هذه الندوات بمائدة مستديرة تخرج بخلاصات وتوصيات. فاستحسنوا الفكرة. واقترحوا أن أمدهم بورقة تفصيلية حول هذا المسعى. فأنجزت ما رأيته وفاء واعترافا مني لمناضلين غيبهم الموت في المهجر، فكان التفاعل ايجابيا جدا مع مقترح مبادرتي المكتوبة هذه، والتي وقع الثناء عليها وعبروا عن استعدادهم لتبنيها ودعم انجازها. بعد إقرار البرنامج المفصل للندوات تقدم بنا النقاش وتوسّع ليشمل مقترح انجاز أشرطة مرئية لتوثيق الندوات. ومررنا إلى تفاصيل التنفيذ والإنجاز، وفجأة وبدون سابق إشعار، انقطع الخط وساد الصمت والسكون، كصمت المقابر، وكسكون النسيان..الطاهر العبيدي باريس 28 جانفي 2021مقترح إقامة عشر ندوات، كل ندوة تدوم ساعتين ونصف لكل فقيد، ممن فقدهم المهجر. ومع تنوع مسيرة وأثر كل من هؤلاء المرحومين، وطبيعة اختصاصه وميدانه. ارتأينا توزيع المحاور للاستفادة والتفاعل لتختتم هذه المطارحات بندوة ختامية تخرج باستنتاجات وخلاصات وتوصيات، تستفيد من الماضي، وتستوعب حركة الحاضر، وتستشرف المستقبل.◄ محرزية العبيدي المرأة والمساهمة السياسية►● الدور السياسي الذي لعبته محرزية العبيدي.● مساهمتها في تدعيم حوارات لحضارات● للمكتب مهمة الاتصال بعائلتها للإدلاء بشهادتها حول الفقيدة.●المكتب له حرية اختيار شخصيات سياسية نهضوية، التي رافقت المرحومة للمساهمة في الندوة.●من جهتي سأستدعي شخصيات اشتغلت مع "محرزية العبيدي" في حوار الحضارات.●عرض كتاب "محرزية العبيدي المشترك مع "لورون كلاين" بعنوان (إبراهيم، استيقظ، لقد أصبحوا مجانين) مع وملخصات حول مضامينه.● قراءة مقال خاص بمحرزية العبيدي (امرأة تشّرف المهجر والبلد ـ موقع باب بنات 23 . 1 . 2021 بإمضاء الطاهر العبيدي )المتدخلــــــــون▪ رموز حزبية وشخصيات اعتبارية؟؟؟؟؟؟◄د. محمد المستيري الفعل الثقافي والفكري في المهجر►● شهادات حول تجربة "مجلة رؤى" بداية الـتأسيس والتنزيل والخلاصات.●استدعاء بعض العناصر من المؤسسين لمجلة "رؤى" للإحاطة التاريخية والإفادة.● معهد الفكر الإسلامي التمثيل والانجاز والانفصال شهادات ووثائق.● أحدى الشهادات التاريخية حول مشاركته السياسية.● قراءة مقال حول وفاته. (د.محمد المستيري بين دفء أصدقاء المنفى موقع باب بنات 10. 1. 2021 بإمضاء الطاهر العبيدي )▪ مؤلفاته◄جدل التأصيل والمعاصرة في الفكر الإسلاميالمتدخلــــــــونشخصيات جامعية إلى جانب مجموعة رؤى ؟؟؟؟؟؟؟◄د. رضا الشايبي التعليم الجامعي في المهجر التحديات والآفاق►►● التعريف بالشخصية من الجانب العلمي.● تشريك بعض طلبته، للإدلاء بشهادات حول فكره ودوره كأستاذ جامعي، وواقع التعليم في المهجر.● التطرق لدوره في الاتحاد العام التونسي للطلبة بباريس.● كتبه ◄نهاية التاريخ والإنسان الأخير ◄ تاريخ الدولة العثمانية.● قراءة مقال ( رضا الشايبي أيها الراحل دونما وصية بجريدة مواطون.بتاريخ 1. 12. 2010 بقلم الطاهر العبيدي)المتدخلــــــــون▪ بعض طلبته وجامعيين؟؟؟؟؟؟؟............................◄ عبد الرؤوف بولعابي المسيرة النضالية بين الداخل والخارج►● مساهماته السياسية والإعلامية● انضمامه لهيىة تحرير "مجلة مرايا"● مساهته في تأسس نشرية الرسالة ومجلة الإنسان●الإنتاج الفكري. (شرعية السلطة في التقليد الإسلامي)● المكتب له اختيار المتدخلين من رفاق المرحوم.● قراءة مقال يوثق رحيله. (حين تنكس الألفاظ وتعلن الحداد كل الكلمات 24 ديسمبر 2019 بإمضاء الطاهر العبيدي)المتدخلــــــــون▪مجموعة من أصدقاء المنفى والنضال شخصيات سياسية نهضاوية عايشت مسيرة الفقيد في تونس ؟؟؟؟؟؟..................................صالح كركر ◄المسار والمراجعات السياسية ►● تشريك بعض رفاق الرحلة في المهجر.● المنفى الفرنسي الواقع والمعاناة●التحولات الفكرية التي مر بها صالح كركر● التعريج على مجلة المناضل التي أسسها صالح كركر في المنفى الفرنسي تحت الإقامة الجبرية.● قراءة مقال " مهدى "لصالح كركر" وهو في منفاه الفرنسي بعنوان(متى نحطّ الرّحال يا أبي مجلة الجرأة" بتاريخ نوفمبر 1997 بقلم الطاهر العبيدي).المتدخلــــــــون▪ رفاق المحنة وشخصيات سياسية وحقوقية ؟؟؟؟؟؟؟............................◄ مصطفى الونيسي الدراسات الإسلامية والنقد الحزبي►● البحث في تطوير الجانب السياسي والنقد الحزبي.● دوافع التنقل من حزب النهضة إلى اللقاء الديمقراطي، إلى قائمة طريق السلامةإلى حزب البناء.● مساهمة في التجربة الإعلامية مع مجلة مرايا.▪ الحوارات النقدية* إسلامي يعود إلى بلاده بعد 26 عاما في المنفي ( نشر في مجلة الحقائق الدولية بريطانيا 3 .11. 2007 حاوره الطاهر العبيدي )*هذه بعض أسباب استقالتي من حركة النهضة ( موقع الصحفيين التونسيين بصفاقس 14. 4 . 2014 حوار الطاهر العبيدي)● التعريج على كتابه جدد أيامك الصادر سنة 2019 ..المتدخلــــــــون▪ بعض أصدقاء المرحوم أساتذة وسياسيين ؟؟؟؟؟؟؟...............................◄ حمدان الكباوي التكافل والتضامن الاجتماعي في المهجر►►● مواقف وشهادات.● دوره في المساعدة والإسناد.● قراءة مقال حوله بعنوان الفقيد "حمدان كباوي" تونسي في رتبة الرجولة والوفاء. المنشور في(موقع الصحفيين التونسيين بصفاقس 7- 1 - 2018 والوطن نيوز 28 - 12 -2017 بإمضاء الطاهر العبيدي )المتدخلــــــــون▪ بعض أصدقائه وشركائه في المنفى والنضال؟؟؟؟؟؟◄◄الأستاذ كمال بوصلاحي ▪ ورحلة البحث عن الاستقرار►● من عمان إلى باريس ومسيرة الغربة والمنفى● متاعب الاستقرار ومعاناة استقدام العائلة●محنة الإصابة بالمرض والمتاعب الإدارية لدفن لاجئ سياسي في بلده..المتدخلــــــــون▪ اصدقائة ومن شاركوه ظروف محنة المنفى ومصيبة المرض وصعوبات ترحيل جثمانه إلى تونس؟؟؟؟؟؟......................... ..◄جلال الجبالي تلميذ شاهد على مرحلة►● من المعهد إلى السجن إلى المنفى إلى المرض إلى المقبرة● ملامح المسيرة بإمضاء أصدقائه ﴿ رفاق السجن والمنفى والجهة﴾● شهادة المحامي حقوقي تونسي حوله لما كان في السجن وهو حدث.المتدخلــــــــون▪ بعض اصدقائه ممن عاشوا معه في السجن والمنفى وبعض من واكبوا مرضه وحضروا موته وساهموا في ترحيل جثمانه للبلد...................................▪▪ ▪ مائدة مستديرة ختامية الخلاصات والتوصيات ▪● استخلاص الدروس وتجديد إعادة بناء رابطة المهجر..● التقييم والاستفادة.● طرح الإشكاليات المطروحة حول الأثر المهجري النجاحات والإخفاقات.● التوثيق المهجري هل كان في مستوى الأثر والفعل أم دون ذلك.● الكفاءات المهجرية هل ستبقى حبيسة التأبين دون أثر التفعيل.● الطاقات والكفاءات الأحياء متى يقع الاستفادة منها أم نتذكرهم عند مواكب العزاء.● هل حان الوقت للاعتناء بذاكرة المهجر.