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المكسيك..مصرع 11 شخصًا جرّاء تصادم ناقلة وقود بشاحنة وإصابة 5 آخرين

المكسيك
Publié le Vendredi 12 Mars 2021 - 06:26 قراءة: 0 د, 27 ث
الأناضول - لقي 11 شخصًا مصرعهم، وأصيب 5 آخرون بجروح، الخميس، جرّاء اشتعال ناقلة وقود جرّاء تصامدمها بشاحنة، في ولاية "نويفو ليون"، شمال شرقي المكسيك.

وبحسب ما أوردته الصحافة المحلية، اشتعلت النيران في الناقلة التي تحمل نحو 40 طناً من الوقود على مسافة 37 كيلومتراً شمال مدينة مونتيري بالولاية المذكورة بعد اصطدامها بالشاحنة التي كانت قادمة من اتجاه معاكس.


وأسفر التصادم عن مصرع 11 شخصًا، وإصابة 5 آخرين بجروح تم نقلهم إثر ذلك إلى عدد من المستشفيات المجاورة بالمنطقة لتلقي العلاج اللازم.

وبدأت السلطات المحلية تحقيقًا للوقوف على ملابسات الحادث، والتحقق من هويات الضحايا.

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