بسبب استخدام بيت راحة القيّمة... تلاميذ يطردون و يقضون ليلتهم في الشارع…

كشفت اذاعة موزاييك عن حادثة طرد 7 تلميذات بسبب استعمالهنّ "دورة مياه" القيّمة بالمبيت المدرسي.وقال المدير الجهوي للتربية بتونس 2 محمد قازوني، اليوم الخميس 11 مارس 2021، في تصريح للاذاعة ان التحقيق جاري بخصوص هذه الحادثة، مؤكّدا انه لا يمكن طرد وإخراج التلميذات في الليل لأيّ سبب كان.وأوضح ان قرار الطرد لم يصدر عن مدير المؤسسة مؤكدا ان الإدارة الجهوية للتربية بتونس 2 ستعمل على تحديد المسؤوليات بشكل عاجل.