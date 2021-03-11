   Fairouz - بعلبك  

بسبب استخدام بيت راحة القيّمة... تلاميذ يطردون و يقضون ليلتهم في الشارع…

Publié le Jeudi 11 Mars 2021 - 11:10 قراءة: 0 د, 23 ث
كشفت اذاعة موزاييك عن حادثة طرد 7 تلميذات بسبب استعمالهنّ "دورة مياه" القيّمة بالمبيت المدرسي.
وقال المدير الجهوي للتربية بتونس 2 محمد قازوني، اليوم الخميس 11 مارس 2021، في تصريح للاذاعة ان التحقيق جاري بخصوص هذه الحادثة، مؤكّدا انه لا يمكن طرد وإخراج التلميذات في الليل لأيّ سبب كان.
وأوضح ان قرار الطرد لم يصدر عن مدير المؤسسة مؤكدا ان الإدارة الجهوية للتربية بتونس 2 ستعمل على تحديد المسؤوليات بشكل عاجل.


Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 222172

Malek07  (Tunisia)  |Jeudi 11 Mars 2021 à 11h 53m |           
إذا صح الخبر و باتت البنات خارج المبيت فأباؤهن مطالبون برفع قضية إستعجالية في تتبع من كان السبب في هذا القرار الخاطئ

BenMoussa  (Tunisia)  |Jeudi 11 Mars 2021 à 11h 50m |           
كالعادة يجب تكوين لجنة تحقيق تشترك فيها أطراف عدة منها النقابيون
واللجنة تتنقل على عين المكان متى تسمح لها الظروف بذلك
ولن تتمكن من مقابلة كل الاطراف في زيارة واحدة لغيابات ربما تكون مقصودة ومبرمجة فستتكرر الزيارات وتتعدد كل ما امكن ذلك
ثم يكتب التقرير ويوجه للمسؤولين مع مراعاة التسلسل الوظيفي
وخلال ذلك تكون السنة الدراسية قد انتهت
ثم مع بداية السنة الدراسية الجديدة الكل مشغول ببداية السنة
وسينسى الموضوع ويضيع التقرير بين المكاتب
هذه الادارة العميقة في احدى مظاهرها
فالمفروض ان القرارات اتخذت منذ الصباح الباكر



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