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عبد الهادي الحمزاوي: دولة أجنبية وقفت مع الرئيس قيس سعيد في الدور الأول من الانتخابات

Publié le Jeudi 11 Mars 2021 - 11:10 قراءة: 0 د, 37 ث
كد الناطق الرسمي عبد الهادي الحمزاوي لحزب "الشعب يريد" اليوم الخميس أن دولة أجنبية وقفت مع الرئيس قيس سعيد في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية.

وقال في مداخلة هاتفية على اذاعة "الجوهرة أف أم" إن هذه الدولة ليست ايران كما راج من أخبار مشيرا إلى أنها دولة أوروبية، مستدركا بالقول إنها ليست فرنسا.


وأوضح أن نشطاء "كوادر" يقيمون بالخارج نشطوا ضمن حملة قيس سعيّد، تبين لهم أن أشخاصا أجانب من دولة أوروبية كانوا التقوا المترشح قيس سعيد يوم 19 أوت 2019
ورفض الكشف عن اسم الدولة الأوروبية مؤكدا إن كل المترشحين لديهم علاقات مع دول أجنبية، وفق ترجيحه.
وتابع أن حزبه بصدد اعداد تقرير للكشف عن عدة حقائق تتعلق بالانتخابات وسيتم الاعلان عنها في ندوة صحفية قريبا.



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