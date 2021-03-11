الوظيفيون عند الزغراطة

معلوم دور الزغراطة في هذه الربوع وهي لا تكاد تخفيه بل أكثر من ذلك اذ صرّحت تحت قبة البرلمان أنّها انتفعت بأموال لا تعلم مصدرها وعلى البنك المركزي التحقيق في ذلك. الزرقوني نفسه يعلم علم اليقين دورها ولذلك يضخ الأرقام تلو الأرقام في استطلاعات هزيلة عند البعض وغزيرة المعنى عند الآخرين. العميقة وما أدراك ما العميقة تعرف جيدا أطراف الجسد وباقي أعضائه ولا أراها تضع الزغراطة موضع القلب النابض أو المخ المفكر.عمدت الحكومة لأول مرّة وبكل وضوح الى تطبيق القانون وإزالة اعتصام الزغراطة فكشفت الاحداث وظيفيون رتبناهم مع الديمقراطيين ومع رجال القانون ورجال الاعلام والحقوقيين والمؤمنون بالثورة كما جعلناهم ندّا لمناصري حقوق الانسان والمنتصرين للحرية ولحكم صندوق الاقتراع. يبدو أن خطوات العشر سنوات من التطبيع مع أشلاء القديمة ومقارعة أفكارها كل على حدا وفي اختصاصه لم ينفع الا في تجميعهم الخفي وتجميعهم البارحة اذ عمدوا الى نصرة البلطجة لسياسية وخرق القانون حين ساندوا اعتصام الزغراطة.هل فعلا الاعتداء على الديمقراطية وحرية التعبير هما الدافعان اللذان أخرجوهما من صياصيهم فظهروا مع الداعمين للخيمة التجمعية المباركة أم هو التنسيق الذي افتضح آخر الأمر وباتت عديد الملفات تلوح مفبركة وعديد الاختلافات تظهر مغشوشة فالكل يقتات من مال بول البعير وتتلمذ على يدي الأقرع الذي قضّى بيننا سنوات كسابقة لم تحدث من قبل ليجمع كافة المعلومات عن تونس في جرد جديد للمجتمع التونسي الذي لا يكاد يعرفه اليوم بعد أن غادرته "الحماية".الوظيفيون بمختلف أنواعهم ظهروا البارحة وسيظهرون اليوم ولأيام في الاعلام مع النواح المدهون بالخشية على مدنية الدولة التي يحفظها انفاذ القانون على الجميع فيمنع العربدة الفعلية والقولية لأن سبب الاعتصام على ما يسمّى اتحاد القرضاوي مفقود فالرجل كان ضيفا لدى العهد البائد بمباركة نفس الوجوه التي تسارعت يومها للتبرك وأخذ الصور يوم أراد النظام البائد إضفاء نزعة دينية شعبوية لحكمه لعله يفوز بمراتب عليا لدى أصحاب المال الوفير وشرب بول البعير.