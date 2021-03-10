السؤال الخطير لكل تونسي طرحه!

[د.خالد الطراوليرئيس مجموعة حجر الواد]البارحة في اقتحام مقر جمعية معترف بها قانونيا لاختلاف طرف سياسي معها، سابقة خطيرة لا يجب ان تمر كحادث عابر. هذه رسالة نوعية لكل الشعب التونسي أن هناك أطرافا تمثل المنظومة القديمة مستعدة أن تحدث خرقا كبيرا في مجتمعنا بتقسيمه والتعامل معه خارج القانون واستعمال العربدة والتخويف والترويع للوصول الى مبتغاها.هؤلاء لهم أجندة مخفية تجاه حكم هذا الشعب جوهرها الحكم يالحديد والنار واستعادة مجد الاستبداد والفساد والعربدة والعبث وترويع الافراد والاسر وفتح السجون والمنافي والتعذيب لمن يخالفهم!المشهد العام الموعود للشعب التونسي هو دماء ودموع حذاري من التهوين من شأن هؤلاء ولا تقعوا في معسول الكلام ولا تجعلكم رداءة المشهد والقائمين عليه السقوط فيما هو أردأ وأتعس منه وأخطر.الخطير اليوم وغدا فتنة تعصف بالشعب التونسي لا قدر الله ولا تترك له وجودا. القضية اليوم يتحملها كل تونسي وهي الاجابة عن سؤال جوهري، سؤال وطني: هل نريد ان تبقى تونس أم لا؟ حذاري من اللعب بالنار!