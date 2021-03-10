السيطرة على حريق أحدى فروع OVH في فرنسا

وكالات -

أفادت السلطات المحلية في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، الأربعاء، أنه تم السيطرة على حريق مبنى تستخدمه شركة الحوسبة السحابية OVH Cloud في المدينة الواقعة شرق البلاد، ولم يسفر عنه إصابات.وأوضحت السلطات أن حريق اندلع في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء في مبنى OVH Cloud في مدينة ستراسبورجز وأضافت أنه تم نشر حوالي 100 من رجال الإطفاء في الموقع.وقال أوكتاف كلابا مؤسس OVH عبر "تويتر": " لدينا حادثة كبيرة في SBG2. اندلع الحريق في المبنى. كان رجال الإطفاء على الفور في مكان الحادث و في البداية لم يتمكنوا من السيطرة على الحريق، وتم عزل الموقع بالكامل مما يؤثر على جميع الخدمات في SGB1-4. نوصي بتنشيط خطة التعافي من الكوارث الخاصة بك".