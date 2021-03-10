بورتو يُقصي يوفنتوس ويصل ربع نهائي دوري أبطال أوروبا رغم خسارته بهدفين لثلاثة في إياب دور الـ 16

تأهل بورتو البرتغالي للدور ربع نهائي من دوري أبطال أوروبا رغم خسارته بهدفين لثلاثة أمام مضيفه يوفنتوس الإيطالي، الثلاثاء، ضمن إياب دور الـ 16 على ملعب "آرينا ستاديوم" في تورينو.لعب بورتو الشوط الأول بذكاء كبير، اعتمد خلاله على غلق المساحات أمام مفاتيح لعب يوفنتوس، والارتداد بهجمات سريعة خلقت الكثير من الخطورة على مرمى تشيزني.ومن جانبه، بدا يوفنتوس عاجزًا عن اختراق مناطق البرتغاليين وفشل في الوصول إلى المرمى سوى في مناسبتين أهدرها الإسباني ألفارو موراتا أمام تألق الحارس أوغوستين ماركيسن.وعرفت الدقيقة 19 حصل الضيوف على ركلة جزاء تسبب بها التركي مرياح دميرال بعد عرقلته لمهاجم بورتو في المنطقة المحظورة، تقدم لها سيرجيو اوليفيرا وأسكنها الشباك بأقتدار.وفي الشوط الثاني، ظهر يوفنتوس بشكلٍ مغاير وهدد مناطق بورتو بعدة محولات أسفرت إحداها عن هدف تعديل النتيجة عند الدقيقة 49، من كرة هيأها كريستيانو رونالدو لزميله فريدريكو كييزا الذي قابلها بتسديدة استقرت بالزاوية القصوى من المرمى.ولم يتوقف أصحاب الأرض عن صناعة الهجمات الواحدة تلو الأخرى، مستغلين النقص العددي في صفوف بورتو بعد طرد المهاجم مهدي طارمي، إلى أن تمكن كييزا من زيارة شباك أوغوستين مرة ثانية برأسية متقنة في الدقيقة 63.وظلت النتيجة تُشير إلى تقدم يوفنتوس بهدفين لواحد حتى نهاية الوقت الرسمي للمباراة، وهي النتيجة ذاتها التي انتهت عليها مواجهة الذهاب على ملعب بورتو، ليلجأ الطرفان لخوض شوطين إضافيين.وجاء الشوط الإضافي الأول دون أي تغيير على مستوى النتيجة، قبل أن تبلغ الإثارة ذروتها في الشوط الثاني الذي شهد في دقيقته العاشرة تسجيل بورتو لهدف من ركلة حرة مباشرة نفذها أوليفيرا بطريقة ذكية سكنت الشباك.ولم تمر سوى دقيقتين فقط حتى أعاد الفرنسي أدريان رابيو الأمل لليوفي بإحرازه هدفًا ثالثًا من كرة رأسية، سعى الفريق الإيطالي بعدها لإضافة هدف رابع يحمله للدور القادم، لكن مرمى أوغوستين ظل صامدًا حتى النهاية.وبلغ بورتو الدور ربع النهائي بفضل تسجيله أهدافًا أكثر في أرض الخصم، بعد التعادل بمجموع اللقائين (4 - 4).