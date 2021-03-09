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إدارة بايدن تعتزم مراجعة قرار تصنيف كوبا "دولة إرهابية" بحسب البيت الأبيض

كوبا
Publié le Mardi 09 Mars 2021 - 21:45 قراءة: 0 د, 20 ث
الأناضول - واشنطن - أعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة "ملتزمة" بمراجعة قرار إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، تصنيف كوبا "دولة راعية للإرهاب".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين باساكي، في مؤتمر صحفي، إن إصلاح سياسة واشنطن تجاه كوبا "ليس من أولويات الرئيس (جو) بايدن حاليا".


وأضافت: "ملتزمون بمراجعة دقيقة للقرارات السياسية التي اتخذت في الإدارة السابقة، بما في ذلك قرار تصنيف كوبا دولة راعية للإرهاب".

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