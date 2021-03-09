فرنسا تنضم إلى منتدى غاز شرق المتوسط والولايات المتحدة بصفة مراقب، وفق بيان لوزارة البترول المصرية..

الأناضول -

أعلنت مصر، التي ترأس منتدى غاز شرق المتوسط، موافقة الدول الأعضاء على انضمام فرنسا كعضو في المنتدى، والولايات المتحدة بصفة مراقب.جاء ذلك في بيان صدر عن وزارة البترول المصرية، الثلاثاء، عقب انتهاء الاجتماع الدوري الرابع للمنتدى في القاهرة، وشارك فيه ممثلي بعض الدول الأعضاء عبر الإنترنت.ويضم المنتدى مصر واليونان وإيطاليا وقبرص الرومية وإسرائيل والأردن وفلسطين.وقال بيان وزارة البترول المصرية إن ممثلي الدول الأعضاء "ناقشوا الطلبات الرسمية المقدمة من الدول الراغبة في الانضمام إلى المنتدى، حيث أبدى الوزراء موافقتهم على انضمام فرنسا بصفة عضو، وانضمام الولايات المتحدة الأمريكية بصفة مراقب".وأعلن وزراء الطاقة بالدول الأعضاء، خلال الاجتماع، دخول ميثاق المنتدى حيز التنفيذ، ليصبح منظمة حكومية دولية تعنى بشؤون الغاز الطبيعي، اعتبارا من مطلع مارس/آذار الجاري.وقالت وزارة البترول المصرية في البيان إن الوزراء المشاركين في الاجتماع "أكدوا على أهداف المنتدى كمنصة حوار منهجي حول السياسات المتعلقة بالغاز".وأضاف البيان أن المنتدى "سيسهم في تنمية سوق إقليمي مستدام للغاز، بما يتيح تعظيم الاستفادة من موارد الغاز الكامنة بمنطقة شرق المتوسط، من خلال الاحترام الكامل لحقوق أعضائه على مواردهم الطبيعية وفقا للقانون الدولي".وفقا للبيان: "ناقش الوزراء وضع استراتيجية طويلة المدى للمنتدى، وإطلاق مبادرتين جديدتين حول إزالة الكربون من الغاز والغاز الطبيعي المسال كوقود للسفن".وأضاف البيان إن الوزراء "قرروا تشكيل مجموعة عمل من الخبراء لإعداد الاستراتيجية، إلى جانب مجموعة عمل لكل مبادرة".وأعلن عن تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط، في يناير/كانون الثاني 2019، وصادقت حكومات الدول الأعضاء السبع المؤسسة على ميثاق المنتدى أواخر 2020 وأوائل 2021.