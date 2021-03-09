وزارة الشباب والرياضة: اجتماع خاص بسبل تطوير استراتيجية العمل في القطاعين الشبابي والرياضي

مثّل الإتفاق على بلورة استراتيجية عمل شبابية ورياضية ناجعة وفاعلة قابلة للتطبيق على أرض الواقع وتستجيب لتطلعات الشباب وفق مقاربة علمية وبحوث تُبنى استنادا إلى واقع الشباب والرياضة بمختلف الجهات، وضبط خطط عمل تَتَلَاءَمُ مع المنظمات الداعمة للقطاعين، أبرز مُخرجات جلسة عمل انعقدت اليوم الإثنين 8 مارس 2021 بإشراف وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني بالنيابة سهام العيادي وبحضور كلّ من المكلّفة بتسيير ديوان الوزارة والمديرين العامين للمصالح المشتركة والرياضة والمرصدين الوطنيين للشباب والرياضة و مدير الموارد البشرية والمعدات والمدير العام المكلّف بتسيير الإدارة العامة للشبابطلب عقد مجلس وزاري خاص بقطاع الشباب في أقرب الآجال.تجديد آليات العمل صلب الوزارة والاتفاق على أخرى تضمن التواصل والتنسيق المستمر بين جميع اداراتها المركزية ومؤسساتها مع تحديد هيكل يُعنى بذلك.الاستثمار في البحوث والدراسات التي يُنتجها كل من المرصدين الوطنيين للشباب و الرياضة والمقاربات العلمية لوضع برامج عمل وضبط خارطة الطريق والمخططات التنموية على المديين القريب والبعيد في قطاعي الشباب والرياضة.اعداد برنامج جلسات دورية بين الادارات المركزية والمرصدين لمزيد التنسيق والتواصل المستمر.هذا وأكدت سهام العيادي على ضرورة أن يستجيب العمل وأن يتم تحيينه تبعًا للمتطلبات المتجددة لواقع قطاعي الشباب والرياضة ، مُثمنة قيمة ما ينتجه المرصدين الوطنيين للشباب والرياضة من بحوث ودراسات وأهمية التنسيق والتعاون والتواصل الداخلي معهما مع الحرص على تكاتف جهود كل الأطراف الراجعة بالنظر للوزارة من ادارات مركزية وهياكل ومؤسسات للنهوض بقطاعاتها الحيوية والارتقاء بأدوارها.