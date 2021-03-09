منذ عشر سنوات، يكفي أن تقول انك تونسي حتى تشرئبّ إليك الأعماق، و تثير الدهشة، يكفي ان تقول انك تونسي حتى يرفع لك القوم القبعة و يضرب لك تعظيم سلام!!،يكفي لن تقول انك تونسي، حتى تحس بأن القوم يحسدونك على صورتك و حريتك و كلمتك و كرامتك..يكفي أن تقول أنك تونسي حتى ترى أنك جزء من حراك المنطقة، و العالم و يتشكل وسم التونسيين ياسمينا و حرية و عزة و كرامة!!ماذا لدينا بعد عشرة سنوات!!؟ ؟نحن التونسيين نحس أن الحرية لا طعم لها، شباب تونس يقاد كالماعز كومة واحدة إلى السجون، ما يقارب الألفي شاب من شباب الثورة تحطمت بهم قوارب الحرية في شواطئ/ سجون بلدهم، و ما كان ليحدث أن إحتشد شباب تونس بالآلاف في سجون بلدهم لولا أن ضاقت بهم مساحات التعبير و القهر و الظلم، لو كانت لهم كرامة كالتي إنتفصوا لأجلها ما بقي أحد منهم في دوائر القهر و الإمتهان و ما كانت كرامتهم أو ما تبقى منها، تباع و تشترى في سوق التلاقيح، بأبخس الأثمان..تلاعبوا بنا و بكرامتنا و ببلد كامل من أجل تطعيم لم يأت لحد الآن، و إستكثروه علينا حتى أنه صار ك "الذواقة" أو الغلة " الفال" بضع آلاف، لأحدى عشر مليون شخص أو يزيد!!هبة من الإمارات و قد دسوا فيها السم، فصارت كلغم إنفجر في مكان ضيق، فأحدث ثقوبا في جدار كرامتنا و شقوقا و جروحا لا تندمل و لا تطيب..و هناك في أعلى مستوى تعالت النداءات و تعددت المكالمات، من أجل "لقشة" لقاح لا تكفي حتى لربع الأطر الطبية و شبه طبية، لا تكفي لشيء، فقط لنظهر للعالم أننا إرتفعنا قليلا عن القاع..ماذا يحسب التونسيون أنفسهم و قد أهينوا في أعز ما يملكون!؟؟..كشفت سياسة انتاج و ترويج اللقاحات أننا في ذيل الأمم و الشعوب ، لا دور لنا في الحياة أو توفير أسبابها سوى بتعرية "الزنود" لأخذ جرعة تبقيك متنفسا بضع شهور أخرى لا اكثر و تعيد إليك جرعة أوكسجين فقدتها منذ اكثر من عام..بمَ تتباهى بين الشعوب، أنت و قد أهانك الذي تفاخرت بالتقدم عليه أشواطا و أشواط و أثار شهية الطمع لديك!؟؟.الواقع أننا إنتقلنا من شعوب ذو كرامة إلى شعب ذو مهانة ، و كل ذلك بفضل سياسة الجهابذة في التعايش و التوافق و ضرب الأكف و المناكفات العميقة العقيمة، فلا جزاكم الله شيئا مما ترجون، أنا نحن فندعوا الله ألا نحتاج لاحد لا طبيب و لا مشفى و لا تطعيم بطعم العلقم، فهنيئا لكم به...