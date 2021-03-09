ريبورتاج فرانس 24: عاملات الطواقم الطبية التونسيات يتصدرن المشهد في مواجهة فيروس كورونا

فرانس 24 -

سلطت فرانس24 الضوء على أوضاع المرأة العربية بمناسبة يوم المرأة العالمي، وخصوصا في ظل تفشي فيروس كورونا والقيود التي فرضها على التنقلات والحياة العائلية والعملية.في تونس وفي ظل الآلام التي تتعرض لها النساء العاملات في الرعاية الصحية اللواتي فقدت كثيرات منهن أفرادا من عائلاتهن بسبب جائحة كوفيد-19، تغالب هاته النسوة آلامهن وتتصدرن المشهد في جهود مكافحة تفشي الوباء في البلاد... فيديو