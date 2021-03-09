نساء تونسيات لم ينبته لهن عيد 8 مارس

أنتن نساء بلادي بكل فخر

كلمات دون المطلوب



أيتها الأمّهات الراحلات والباقيات، أنتن جزء من تاريخنا المصلوب على الجدران، ساهمتن في تحبير صفحاته، ونسج فصوله وتدوين عناوينه، أمّهات بلا عنوان مثلكن من تحمّل الأذى، تحمّلتن فراق الأبناء، تحمّلتن الهجر والبعد والفراق، وتقاسمتن معركة الحرية والكرامة والانعتاق، تحمّلتن عشرات الأعياد دون أعياد، تحمّلتن فظاعة المراقبة وبشاعة التحقيقات، تحمّلتن البحث والتنقيب عن أبنائكن وبناتكن في المخافر والمعتقلات، تحملتن اللهث والركض ما بين السجون والمستشفيات، تحمّلتن رؤية فلذات أكبادكن مقيّدين مكبلين ممنوعين من الكلام، تحمّلتن التجويع والتقريع وكل أنواع الحصار، تحمّلتن صرير الحرية على إيقاعات الأقدام العسكرية، وكل السنفونيات الصخرية التي تتغزّل بإنجازات الشعوذة السياسية، تحمّلتن رؤية أبنائكن وهم يحملون آثار التعذيب والجروح والكسور الظاهرة بالفتحات الدالة على فعل الدولة الإسمنتية، تحمّلتن محنة إضرابات الجوع، التي خسفت الأبصار وأدمت القلوب، تحمّلتن السنوات العجاف، وسنوات مواطنة من السلم الوضيع، ومع ذلك أيتها الأمهات التونسات الراحلات والباقيات ورغم كل أنواع المظالم والمعاناة، ظللتن واقفات كما أشجار النخيل، باقيات كما أغصان الزيتون، شاهدات على مرحلة من مراحل العهد الرمادي، فأنتن أيتها الحراير المستيقظات في واقع النعاس، منشور ناطق، يروي للجيل الحاضر والقادم، دون حبر ولا قلم ولا قرطاس، حكايات التصدي للقهر والاستبداد...مليون شكر لكن أيتها الأمهات والنساء التونسيات المقاومات، مليون شكر لكنّ أيتها النساء المساهمات في صمت ودون أضواء، في بذر معاني الرفض والتحدي والصبر وعدم الانحناء، مليون شكر لكن أيتها الأمهات المقاومات، اللائي لا تنتظرن مناسبة 8 مارس يوم عيد المرأة العالمي لأجل نثر التصريحات أو صياغة البيانات .مليون شكر لكن أيتها الأمهات الباقيات والرحلات، فأنتن ببساطة قصائد آتية من رحم الوجيعة ، وعدسة تاريخ عهد يشار له بالبنان، فمليون شكر لكن أيتها الأمهات الراحلات والباقيات، فأنتن بيانات أرضية ترجّ الذهن وتلطم النعاس، وأنتن بلاغات عسكرية أبلغ من دويّ الرصاص، وأنتن المعارضة الواقعية ، التي تنبثق من التعب والعرق والكمد وتتجول في الأسواق، وتتكلم لغة بسيطة في لون الهموم وطعم أحزان الناس .هدية بسيطة مني لكن أيتها النساء التونسيات ولكل أمهات المنفيين والمسجونين والممنوعين والمهجّرين الفارين من التوحّش زمن الاستبداد، والمحرومين من دفء الأوطان، لكل أولئك الأمّهات اللائي تقاسمن مع أبنائهن محنة السجون والمنافي وعذابات الفراق والرحيل، لأولئك الأمّهات اللائي شاركن في كتابة صفحة الجراحات، لأولئك الأمّهات اللائي غادرن الدنيا وهن يحلمن يوما ما بانقشاع الغيوم والسحاب، وانتصار الفجر ومعانقة فلذات الأكباد، لأولئك اللائي رحلن وفي صدورهن حُرْقَة، وفي قلوبهّن لوعة، وفي حلوقهن غصّة، وفي عيونهن أنهارا من الدمع وكثير من التنهّد والأنين، للأمهات اللائي فُجِعْنَ في أبنائهّن وهم على قيد الحياة، سواء كانوا في السجون أو في الشتات، أو من فارقوا الدنيا نتيجة التعذيب ورطوبة المعتقلات، لكل الأمّهات اللائي فارقن الحياة دون أن يتمكنوا من رؤية واحتضان الأولاد، للأمهات اللائي تشققت عيونهن بكاء ولوعة على فراق الأبناء والبنات لكن جميعا تعظيم سلام ومليون تحية تليق بخصوبة العطاء وجلال المقام..