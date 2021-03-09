انطلاق فعاليات "الدوحة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي 2021"

الأناضول -

انطلقت، مساء الإثنين، فعاليات مهرجان "الدوحة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي للعام 2021"، والتي تستمر على مدى عام كامل.وعلى هامش الانطلاق، غرد رئيس وزراء قطر الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، عبر "تويتر" قائلا: "إن إيمان بلاده بالثقافة والتراث الإسلامي راسخ وعميق".وأضاف آل ثاني في تغريدته: "تبنت قطر ورعت ونفذت عشرات المبادرات والمشاريع الرائدة لتعزيز وتجسيد الثقافة والتراث الإسلامي".وتأتي الفعاليات تحت شعار "ثقافتنا نور"، بإشراف وزارة الثقافة والرياضة القطرية، وبالتعاون مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو" ومشاركة عدد من الوزارات والهيئات القطرية.وبثت العديد من القنوات الفضائية المحلية والعربية، حفل التدشين من متحف الفن الإسلامي ومؤسسة الحي الثقافي كتارا، لما لهما من بعد ثقافي وإسلامي، تماشيا مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.وقال وزير الثقافة القطري صلاح بن غانم العلي خلال البث، إن "تاريخ ثقافتنا في العالم الإسلامي يشهد على الدور الحضاري الذي ساهمت فيه أجيال من العلماء والمفكرين والأدباء والفنانين".وأضاف: "انتقلت كثير من المؤلفات العلمية في مختلف العلوم والفنون والآداب إلى أوروبا والعالم، وترجمت إلى اللغات اللاتينية حتى أضحت مراجع أساسية في جامعاتها ومصدرا لإثراء الفكر الأوروبي والإنساني عموما".وبرنامج العواصم الثقافية في العالم الاسلامي يأتي ضمن برنامج لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو"، انطلق عام 2005 ويهدف إلى الاحتفاء بالمدن الثقافية التي لها تاريخ ثقافي بارز.ويتم اختيار 3 مدن في كل عام، تمثل كل منها إحدى المناطق الجغرافية الثلاث للدول الأعضاء بالمنظمة (المنطقة العربية- المنطقة الإفريقية- المنطقة الآسيوية).ويتضمن برنامج الاستضافة خلال العام الجاري أكثر من 70 فعالية متنوعة.