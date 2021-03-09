وست هام يضع اسمه بين الكبار بثنائية ضد ليدز

تغلب وست هام يونايتد على ضيفه ليدز يونايتد بهدفين دون مقابل، الاثنين، في ختام الجولة 27 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.افتتح وست هام باب التسجيل عند الدقيقة 21، من ركلة جزاء نفذها جيسي لينغارد وتصدى لها حارس المرمى قبل أن تعود إلى الكرة إلى ذات اللاعب ليودعها الشباك بسهولة.وعزز أصحاب الأرض تقدمهم بهدف ثان جاء بعد ست دقائق فقط من الأول، ٱثر ركلة زاوية قابلها المدافع كريغ داوسون برأسية قوية سكنت مرمى ليدز.وبهذا صعد وست هام يونايتد إلى المركز الخامس بعدما رفع رصيده لـ 48 نقطة، فيما توقف رصيد ليدز يونايتد عند 35 نقطة في المركز الحادي عشر.