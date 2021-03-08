تشيلسي يواصل صحوته بثنائية في شباك إيفرتون

واصل تشلسي تحقيق النتائج المميزة تحت قيادة مدربه الجديد الألماني توماس توخيل، بتغلبه على ضيفه إيفرتون بهدفين نظيفين، الإثنين، ضمن الجولة 27 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.جاء هدف اللقاء الأول في الدقيقة 31، إثر هجمة منظمة بدأت بعدة تمريرات قصيرة إلى أن انتهت بكرة عرضية ارتطمت بمدافع إيفرتون بن جودفري وغيرت طريقها نحو الشباك.واستمر تشيلسي في فرض سيطرته ونجح في الحصول على ركلة جزاء عند الدقيقة 66 ترجمها الإيطالي ذو الأصول البرازيلية جورجينيو إلى هدف ثان، أكد به أحقية "البلوز" بالنقاط الكاملة.وبات في رصيد تشيلسي 50 نقطة احتل بها المركز الرابع، متفوقا بفارق 4 نقاط على إيفرتون الذي تكبد خسارته التاسعة وظل في المركز الخامس.وعين تشيلسي مدربه الجديد توماس توخيل في 26 يناير/ كانون الثاني الفائت خلفًا للمقال فرانك لامبارد، وخاض الفريق تحت إشرافه 7 مباريات في مسابقة الدوري، أنهى 6 منها بنتيجة الفوز دون أي خسارة وتعادل وحيد.